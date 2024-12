Die besten Xbox Series X/S-Spiele 2024 laut Metacritic

Diese Spiele für Xbox Series X/S haben im Jahr 2024 laut Metacritic die besten Durchschnittswertungen bekommen.

Dass 2024 ein ziemlich gutes Spielejahr war, lässt sich unter anderem an den vielen Titeln mit sehr hohen Durchschnittwertungen auf der Aggregations-Seite Metacritic ablesen. Hier fließen nämlich die Reviews zahlreicher Videospiel-Outlets ein und machen so einen Blick sichtbar, welches die besten Titel des Jahres waren – zumindest nach Test-Wertungen.

So auch für die Xbox Series X/S. Nachfolgend findet ihr die 10 laut Metacritic höchstbewerteten Spiele für die beiden Microsoft-Konsolen im Überblick. Den Schnitt findet ihr in Klammern hinter dem Spieletitel. Zwei wichtige Hinweise noch vorab.

Wir haben die Durchschnittswertung für die Xbox-Versionen der Spiele als Grundlage für diese Liste genommen, nicht die "allgemeine".

Die Liste enthält auch Multiplattform-Titel und Erweiterungen/DLCs.

1. Balatro (95)

1:13 94 auf Metacritic: Das bisher beste Spiel des Jahres 2024 ist jetzt für PS5, Switch und Xbox da

Genre: Strategie

Strategie Release: 20. Februar 2024

20. Februar 2024 GamePro-Wertung: Kein Test

Balatro hatte vor diesem Jahr vermutlich niemand so wirklich auf dem Zettel, das Deckbuilding-Roguelike eroberte allerdings sowohl die Herzen der Spieler*innen als offenbar auch die der Kritiker*innen. In dem Titel spielt ihr Pokerhände, um nach und nach immer höhere Punktzahlen zu erreichen. Unterschiedliche Decks, Joker und Schwierigkeitsgrade sorgen für enormen Wiederspielreiz und das typische "Eine-Runde-mach-ich-noch"-Syndrom.

2. Elden Ring: Shadow of the Erdtree (92)

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 21. Juni 2024

21. Juni 2024 GamePro-Wertung: 92

Auch wenn Shadow of the Erdtree kein eigenständiges neues Spiel ist, führt an der Erweiterung für FromSoftwares Meisterwerk Elden Ring kein Weg vorbei. Der DLC ist nämlich nur so voll gestopft mit coolem neuen Zeug, darunter eine neue Map mit vier Regionen, 11 großen Bossen, ca. 100 neuen Waffen und einer DLC-exklusiven Fortschrittsmechanik, die für 40 Stunden zusätzlichen Spielspaß sorgen, wenn ihr Shadow of the Erdtree komplett ausreizt.

3. Metaphor: ReFantazio (92)

3:18 Metaphor: Das "Fantasy-Persona" hat einen Releasetermin und kommt noch dieses Jahr

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 11. Oktober 2024

11. Oktober 2024 GamePro-Wertung: 89

Atlus hat sich in Metaphor: ReFantazio die bewährte Personal-Formel geschnappt und meisterhaft in ein Fantasy-Setting verfrachtet. Im Königreich Euchronia kämpft ihr euch in Rundentaktik-Kämpfen durch Dungeons und erlebt eine knapp 80-stündige packende Geschichte mit zahlreichen Wendungen und Überraschungen. Der unkonventionelle Mix aus klassischem RPG und Visual Novel-ähnlichen Elementen macht es zu einem der besten Rollenspiele des Jahres.

4. Like A Dragon: Infinite Wealth (92)

2:55 Like a Dragon: Infinite Wealth - Alles, was ihr zum RPG-Hit wissen müsst in unter 3 Minuten

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 26. Januar 2024

26. Januar 2024 GamePro-Wertung: 90

Like A Dragon: Infinite Wealth bewarb sich schon früh im Jahr um den GOTY-Titel. Das Open World-RPG mit dem neuen Protagonisten Ichiban Kasuga spielt auf Hawaii und bietet nicht nur mit seinen verzahnen RPG-Mechaniken, sondern auch umfangstechnisch mit drei großen Maps, zahlreichen Jobs und Fähigkeiten sowie zig Nebenaufgaben eine Menge. Ein weiterer RPG-Hit des Jahres 2024.

5. Shin Megami Tensei V: Vengeance (92)

3:10 Shin Megami Tensei 5 - Gameplay-Trailer enthüllt Release-Termin für das düstere JRPG

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 14. Juni 2024

14. Juni 2024 GamePro-Wertung: Kein Test

Ihr merkt schon, 2024 war ein besonders gutes Jahr für Rollenspiel-Fans. Denn auch die Neuauflage des 2021 erschienenen Shin Megami Tensei V konnte viele Kritiker*innen begeistern. Neben den obligatorischen Technik- und Performance-Verbesserungen wurde bei Vengeance allerdings nicht mehr gemacht. So gibt es beispielsweise neue Gebiete sowie ein komplett neue Figur, die auch Auswirkungen auf die Geschichte des JRPGs hat.

6. Death Stranding - Director's Cut (91)

8:51 Death Stranding Director's Cut - Neuer Extended Gameplay-Trailer zur Neuauflage

Genre: Action

Action Release: 7. November 2024

7. November 2024 GamePro-Wertung: 89 (PS4-Version)

Ziemlich überraschend brachte Kojima Productions Anfang November das zuvor exklusiv auf PS4 und PS5 erschienene Death Stranding in einem Director's Cut auch auf die Xbox Series X/S. Und auch auf der Microsoft-Konsole glänzt der Titel mit seinen vielen unkoventionellen Ideen und Figuren, den wunderschönen Naturlandschaften oder der extrem intensiven Atmosphäre. Die Director's Cut-Version enthält im Vergleich zum Originalspiel ein paar neue Inhalte, darunter eine weirere Story-Mission.

7. Tekken 8 (89)

1:49 Tekken 8: Im Launch-Trailer des neuen Prügelspiels geht's actionreich zur Sache

Genre: Fighting Game

Fighting Game Release: 26. Januar 2024

26. Januar 2024 GamePro-Wertung: 88

Das Fighting Game-Urgestein Tekken hat im Jahr 2024 eindrucksvoll gezeigt, dass es immer noch ordentlich reinhauen kann. Teil 8 biete dank eines erneut verfeinerten Kampfsystems auch für absolute Serien-Veteran*innen noch Neues, außerdem gibt es einen Story-Part für Solo-Spielende, ein neues Heat-System, das sich prima einfügt sowie eine vorbildliche Präsentation mit Top-Grafik. Damit hievt sich der Titel in die Xbox-Metacritic-Top 10 des Jahres 2024.

8. Destiny 2: The Final Shape (89)

1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Genre: Shooter

Shooter Release: 4. Juni 2024

4. Juni 2024 GamePro-Wertung: Kein Test

Der Loot-Shooter Destiny 2 hat Mitte des Jahres ein großes Update spendiert bekommen, das trotz eines holprigen Start zahlreiche gute Kritiken einsammeln konnte und mit dem Bungie dem etwas eingeschlafenen Titel neues Leben einhauen konnte. "Die finale Form" (so der deutsche Titel) erweitert den Titel um zahlreiche gelungene Inhalte, etwa eine neue Story-Kampagne, drei neue Super-Angriffe, einen neuen Fokus (Prisma) sowie diverse Waffen und Rüstungsteile.

9. Neva (88)

1:28 Neva: Das neue emotionale Spiel der Gris-Macher zeigt Gameplay - und sieht wieder wunderschön aus

Genre: Adventure

Adventure Release: 15. Oktober 2024

15. Oktober 2024 GamePro-Wertung: 80

Schon mit Gris erschuf Entwickler Nomada Studio ein grafisch wunderschönes Adventure, Neva schlägt in genau dieselbe Kerbe. Die Geschichte rund um Mädchen Alba und das Wolfjunge Neva besticht vor allem mit seinem zauberhaften, gemäldeähnlichen Grafikstil, dem tollen Soundtrack und dem abwechslungsreichen Gameplay-Mix aus Kämpfen und Platforming-Passagen.

10. Neon White (88)

1:03 Neon White: Trailer zeigt, warum der Spielkarten-Shooter-Mix auch Speedrunner abholt

Genre: Shooter

Shooter Release: 11. Juli 2024

11. Juli 2024 GamePro-Wertung: Kein Test

Auf den anderen Plattformen war Neon White schon länger erhältlich, 2024 ist der Speedrun-Shooter endlich auch für die Xbox erschienen. Grundsätzlich geht es darum, möglichst schnell durch diverse Level zu kommen, dabei Dämonen abzuschießen und je nach Abschluss-Zeit Medaillen einzusacken. Zu en Stärken des Shooters gehören auch auf der Xbox die sehr genaue Steuerung und Movement-Gefühl sowie das hervorragende Leveldesign, das oft mehrere Wege zum Ziel bietet.

Die bestbewerteten Spiele für Xbox Series X/S-Spiele 2024 bei GamePro

Auch wir haben im Laufe des Jahres zahlreiche Xbox-Spiele getestet. Welche dabei die höchsten Wertungen einsacken konnten, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Und jetzt seid ihr gefragt: Welche Spiele haben euch auf der Xbox im Jahr 2024 besonders gut gefallen? Schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare!