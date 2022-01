Die 40 besten Switch-Spiele 2021 laut Metacritic

Metacritic präsentiert zum Jahresende diverse Listen der am besten bewerteten Spiele. Dabei kommt auch die Nintendo Switch nicht zu kurz. Wie bereits beim großen PS4- und PS5-Ranking zählt hier einzig und allein der Metascore, der sich aus verschiedensten Reviews zusammensetzt. Ebenfalls wie beim PlayStation-Ranking steht auch bei den Switch-Spielen 2021 ein Titel an der Spitze, den wohl die Wenigsten auf dem Schirm gehabt haben dürften – und der noch dazu ziemlich fragwürdig bis problematisch wirkt.

Das sind die 40 am besten bewerteten Switch-Spiele 2021 laut Metacritic

Das ist die Metacritic-Liste für die Switch-Spiele 2021:

Zu The House in Fata Morgana wäre anzumerken, dass es sich hierbei um eine Neuauflage der Visual Novel handelt, die dadurch erst 2021 für die Switch erschienen, aber eigentlich älter ist. Eine ganze Weile hatte die Nummer eins dieser Liste sogar einen perfekten Metascore von 100. Wieso The House in Fata Morgana trotzdem aber nicht nur furchtbar, sondern auch frauenfeindlich und sexistisch ist, könnt ihr in dieser GamePro-Kolumne von meinem geschätzten Kollegen Erik Körner nachlesen:

Wie immer gilt natürlich auch hier, dass sich über Geschmack ganz vortrefflich streiten lässt. Auffallend ist bei der Liste der Switch-Spiele aber definitiv, dass sich hier im Vergleich zu den anderen beiden viele Titel tummeln, die eigentlich schon älter sind, aber auf der Switch sozusagen ihren zweiten Frühling erleben.

Was ist Metacritic? Falls ihr die Review-Aggregatorseite nicht kennt: Auf Metacritic werden Test-Wertungen zu einem Meta-Score verrechnet, der die durchschnittliche Bewertung von Spielen, Filmen, Serien und ähnlichem auf einen Blick angeben soll. Das funktioniert im Hinblick auf Kunst, Spielspaß und persönlichen Geschmack natürlich nur bedingt. Außerdem unterschiedet sich die Anzahl der mit einbezogenen Reviews sehr stark und viele Seiten geben gar keine Zahlen mehr an.

Welche Titel habt ihr 2021 am meisten und liebsten gespielt? Was von der Liste wollt ihr nachholen?