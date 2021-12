Das sind die 20 besten Spiele 2021 laut Metacritic

2021 war schon ein eigenwilliges Jahr für die Gaming-Industrie. Die absoluten Kracher, die Genres neu definieren, haben in diesem Jahr eher gefehlt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es ein verlorenes Jahr war. Mit Spielen wie Metroid Dread, Halo Infinite und Returnal hatten alle großen Konsolen ihre Highlights zu bieten. Und eine Menge Third-Party-Titel kommen noch obendrauf. Welche 20 Spiele 2021 bei den Kritikern am besten ankamen, verrät uns Metacritic.

So funktioniert Metacritic: Das Portal sammelt Review-Wertungen von Spieler*innen sowie von Institutionen wie Zeitschriften, Online-Portalen und YouTube-Kanälen. Aus Letzterem wird der sogenannten Metascore geformt, also der Durchschnitt der Kritiker-Wertungen. Metacritic eignet sich also vor allem für einen schnellen Überblick der generellen Qualität eines Spiels.

Das Problem am Metascore: Die Seite nimmt eine subjektive Auswahl an qualifizierten Testern vor (unter anderem ist auch GamePro dabei), denn natürlich können nicht alle Wertungen mit einbezogen werden. Vor allem englischsprachige Reviews sind dabei klar in der Überzahl. Eine weitere Hürde sind die Anzahl der Tests. Schon mit vier Wertungen erhält ein Spiel einen Metascore. Da kleine Spiele meist wenige Reviews erhalten, kann es hier zu Verzerrungen kommen.

Das sind die 20 Spiele mit dem höchsten Metascore 2021

Das fällt auf: Unter den Top 20 finden sich einige unbekanntere Spiele. Das könnte an dem oben beschriebenen System von Metacritic liegen. Je weniger Wertungen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kleine Ausreißer gibt. Das ist zum Beispiel bei Platz 2 der Fall, denn The House in Fata Morgana hat laut GamePro-Meinung seine hohe Wertung nicht verdient.

Ansonsten sind alle Konsolen mit Exclusives vertreten. Hier gibt es 2021 also keinen klaren Gewinner. Mit Disco Elysium: The Final Cut und Hades befinden sich zudem zwei Indie-Spiele ganz weit oben. Ein weiteres Zeichen, dass dieses Jahr eine Art Übergangsphase für die großen Publisher war. Immerhin sind die PS5 und die Xbox Series X/S noch immer relativ neu auf dem Markt, und die Corona-Pandemie bremst weiterhin alle ein wenig aus.

Die komplette Top 20 von Metacritic

Hinweis: Wenn Spiele auf mehreren Plattformen vertreten sind, wird immer nur die beste Wertung genannt.

Disco Elysium: The Final Cut – 97 The House in Fata Morgana – 96 Tetris Effect: Connected – 95 Hades – 93 Forza Horizon 5 – 92 Final Fantasy XIV: Endwalker – 92 Psychonauts 2 – 91 Microsoft Flight Simulator – 90 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 90 Chicory: A Colorful Tale – 90 Mass Effect Legendary Edition – 90 It Takes Two – 89 Super Mario 3D World + Bowser's Fury – 89 Final Fantasy VII Remake Intergrade – 89 Synth Riders – 89 Death's Door – 89 DUSK – 88 Deathloop – 88 Ratchet & Clank: Rift Apart – 88 Monster Hunter Rise – 88

Für die schlechtesten Spiele 2021 hat Metacritic ebenfalls eine Liste veröffentlicht:

Welche Spiele gehören noch auf die Liste? Wir alle haben in diesem Jahr unterschiedliche Titel gezockt und natürlich unsere eigenen Lieblingsgenres. Disco Elysium: The Final Cut ist aber mit 92 Punkten auch auf der GamePro das am besten bewertete Spiel des Jahren. Danach folgt eine ganze Reihe an Spielen mit 90er-Wertung, darunter Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two und die Mass Effect: Legendary Edition, wovon es nur ein Teil in die Top 20 von Metacritic geschafft hat.

Jetzt seid ihr gefragt: Ist eurer Favorit 2021 auf der Liste dabei? Welches Spiel gehört eurer Meinung nach definitiv in die Top 10 des Jahres?