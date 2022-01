Metacritic-Liste der besten PlayStation-Spiele 2021 hat eine Überraschung auf Platz 1

Auch wenn viele PSS5-Kracher verschoben wurden, gibt es eine beachtliche Liste an Spielen, die PS4- und PS5-Besitzer*innen 2021 beschäftigt haben. Metacritic zeigt in einer Liste jetzt die 40 PlayStation-Spiele, die am besten bewertet wurden. Darunter finden sich einige der üblichen Verdächtigen, aber es gibt auch ein paar Überraschungen. Vor allem das Spiel an der Spitze dürften nicht unbedingt alle PS4- und PS5-Fans dort erwartet haben.

Metacritic listet die 40 besten PS4- und PS5-Spiele aus dem Jahr 2021 auf

Jetzt, wo 2021 wirklich komplett vorbei ist, bieten sich natürlich diverse Best of-Listen an. Metacritic haut dementsprechend viele davon raus. Wie zum Beispiel die Liste der durchschnittlich am besten bewerteteten Spiele, die 2021 für PS4 und PS5 erschienen sind. Mit einer großen Überraschung am Ende.

Das ist die Metacritic-Liste:

Während Hades, Tony Hawk's oder Disco Elysium einigermaßen erwartbar waren, wirkt der erste Platz überraschender. Wer Endwalker gespielt hat, sieht das aber wahrscheinlich ganz anders. Final Fantasy 14: Endwalker stellt die neueste Erweiterung des MMORPGs dar und setzt die Erfolgsgeschichte fort. FF14 Online ist aktuell sogar so beliebt, dass vor Kurzem der Verkauf eingestellt werden musste, um die Server zu schonen.

Was ist Metacritic? Falls ihr die Review-Aggregatorseite nicht kennen solltet: Auf Metacritic werden Test-Wertungen zu einem Meta-Score verrechnet, der die durchschnittliche Bewertung von Spielen, Filmen, Serien und so weiter auf einen Blick darstellen soll.

Hier findet ihr die 20 besten Spiele 2021 laut Metacritic (alle Plattformen):

15 1 Mehr zum Thema Das sind die 20 besten Spiele 2021 laut Metacritic

Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil viele Tests und Reviews keine Zahlenwerte angeben und sich Kunst, Spielspaß sowie persönlicher Geschmack nur schwer in absoluten Zahlen ausdrücken lassen. Zusätzlich zum Kritiker*innen-Score gibt es auf Metacritic auch noch den User-Score.

Welches Spiel hättet ihr auf Platz eins der am besten bewerteten Metacritic-Titel erwartet?