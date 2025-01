Das beste deutsche PS5-Spiel? Hit mit rund 100 Stunden Spielzeit jetzt im Angebot abstauben!

Amazon hat einen neuen Sale gestartet, durch den ihr unter anderem eines der besten deutschen Spiele der letzten Jahre günstig für PS5 bekommt.

Gerade könnt ihr eines der besten in Deutschland entwickelten Spiele der letzte Jahre günstig für PS5 abstauben: Ihr zahlt nur noch 19,99€ für den jüngsten Teil einer gefeierten Reihe, der euch rund hundert Stunden lang unterhalten kann, sofern ihr Lust auf die Erschaffung eures eigenen idyllischen Inselparadieses habt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Amazon macht zwar keine Angaben zur Dauer des Deals, er ist aber Teil eines größeren Ubisoft-Sales, durch den ihr auch noch eine ganze Reihe weiterer Spiele für PS5 und Xbox günstiger abstauben könnt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Deutsches PS5-Spiel: Auch auf Konsole ein Hit mit hohem Langzeitspaß!

In Anno 1800 macht ihr aus eurer kleinen Siedlung eine blühende Großstadt, indem ihr die Wirtschaft ankurbelt und die Wünsche der Bewohner erfüllt.

Die Rede ist natürlich von Anno 1800, dem jüngsten Teil der berühmten Aufbaustrategie-Reihe, der 2023 endlich auch eine überarbeitete Konsolen-Version für PS5 und Xbox Series bekommen hat. Diese passt die ursprünglich auf die Maus ausgelegte Steuerung hervorragend an den Controller an, indem sie sämtliche Menüs neu gestaltet. Deshalb geht auch an den Konsolen das Bauen und Planen stets leicht von der Hand.

Im Kern bekommt ihr natürlich das schon vom PC bekannte Spiel: Ihr gründet auf einer Insel eure eigene Siedlung und kümmert euch um ihre Wirtschaft sowie die Bedürfnisse der Bevölkerung. Nur wenn diese zufrieden ist, erreicht ihr höhere Entwicklungsstufen, schaltet weitere Gebäudetypen frei und verwandelt euer kleines Dorf nach und nach in eine blühende Großstadt.

10:20 Anno 1800 - Test-Video zur Konsolen-Version für PS5 und Xbox

Autoplay

Früher oder später müsst ihr jedoch eure Startinsel verlassen und expandieren, da ihr Waren und Rohstoffe braucht, die ihr dort nicht findet. Deshalb gründet ihr Kolonien in anderen Weltteilen, die euch beispielsweise mit Baumwolle, Kaffee und Gold versorgen. Auf diese Weise baut ihr nach und nach ein Imperium auf, das ihr in Seeschlachten gegen Feinde und Piraten verteidigen müsst.

Anno 1800 bietet auch auf Konsole genügend Inhalt für viele Stunden Spielspaß. Allein schon die Story-Kampagne ist rund 20 bis 30 Stunden lang und dennoch lediglich eine umfangreiche Einführung in das Spiel. Der wahre Kern der Anno-Reihe ist wie immer das freie Endlosspiel, in das die Kampagne fließend übergeht. Daneben gibt es natürlich auch noch Online-Multiplayer, der euch zusammen oder gegeneinander spielen lässt.