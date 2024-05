Das beste Fallout: New Vegas, Fallout 4 oder doch ein anderes? Verratet es uns in der Umfrage

Die Frage nach dem besten Fallout ist jetzt durch die Serie wieder besonders aktuell.

Dank der großartigen Serien-Adaption ist die Fallout-Marke gerade wieder extrem beliebt, obwohl aktuell kein neuer Ableger in den Startlöchern steht. Immerhin hat Fallout 4 aber ein großes Update erhalten, das ebenfalls noch mal einige Fans zurück ins Spiel gelockt hat.

Wir nehmen das zum Anlass, euch zu fragen, welcher Teil eigentlich euer liebster ist. Dabei geht es uns allerdings nur um die Haupt-Rollenspiel-Ableger. Fallout Tactics: Die stählerne Bruderschaft oder Fallout Shelter lassen wir beispielsweise aus. Falls ihr euch ganz besonders für eines dieser Spiele begeistert, dürft ihr uns das aber natürlich gerne in den Kommentaren verraten!

Verratet uns, welches euer liebstes Fallout ist

Es dürfte natürlich einen Einfluss auf eure Antwort haben, wann und mit welchem Spiel ihr in die Reihe eingestiegen seid. Der erste Teil war ein großartiges Rollenspiel und konnte sich mit einer 89 den zweitbesten Metascore der RPG-Reihe sichern, allerdings wirkt er inzwischen natürlich ziemlich in die Jahre gekommen. Wer ihn heute nachholen will, muss darüber hinwegsehen können.

Ganz anders steht es beispielsweise um Fallout 76, das zu Release alles andere als gut ankam und mit einer 52 auf Metacritic abgestraft wurde. Bethesda hat hier allerdings auf Fan-Feedback gehört und das Spiel mit Updates ordentlich verbessert. Kollegin Linda möchte es euch deshalb jetzt besonders ans Herz legen:

Als besonders beliebt gelten allgemein Fallout: New Vegas, Fallout 3 und Fallout 4. Welches das beste ist, da gehen die Meinungen jedoch auseinander. Wie die Titel in unserem redaktionellen Ranking abgeschnitten haben und wie die Plätze letztendlich auf dem Siegertreppchen verteilt sind, könnt ihr hier nachlesen:

Aber natürlich wollen wir euch nicht beeinflussen und sind jetzt gespannt, wie die Titel bei euch abschneiden. Verratet uns auch gerne, wann und wie ihr in die Reihe eingestiegen seid. Schließlich kann diese jetzt auf eine fast schon 30-jährige Geschichte zurückblicken, aber dank der Serienadaption entdeckten viele sie jetzt ganz neu für sich.

Vielen Dank fürs Mitmachen bei unserer großen Fallout-Umfrage!