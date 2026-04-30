Das beste Koop-Spiel seit Jahren: Diesen PS5-Hit gibt's ab heute günstig im Top-Angebot!

Wer Lust auf ein großes Koop-Abenteuer hat, kann sich dieses PS5-Spiel jetzt im Angebot schnappen.

Gerade könnt ihr euch eines der besten PS5-Spiele des letzten Jahres im Sonderangebot sichern. Den Koop-Hit mit Fantasy-Setting, der auf Metacritic bei 91 Punkten steht und auch in unserem GamePro-Test mit 87 Punkten sehr gut abgeschnitten hat, gibt es gerade in der physischen Version bei Amazon günstiger. Der Deal soll offiziell bis zum 10. Mai laufen, könnte aber natürlich auch schneller ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade auch noch eine Menge weiterer PS5-Spiele im Angebot. Hier haben wir euch ein paar Highlights zusammengestellt:

Zwei Welten und zahllose Ideen: Das ist das Koop-Meisterwerk für PS5!

Zumeist wird euch das Geschehen in Split Fiction im Splitscreen präsentiert.

Wir sprechen hier von Split Fiction, dem im letzten Jahr erschienenen Koop-Hit des Studios Hazelight, das schon zuvor mit It Takes Two einen echten Meilenstein des Genres abgeliefert hat. Auch Split Fiction könnt ihr wieder ausschließlich zu zweit spielen, entweder lokal oder online. In letzterem Fall braucht ihr euch das Spiel übrigens nur einmal zu kaufen, die zweite Person kann über den Freunde-Pass in euer Spiel einsteigen.

In Split Fiction schlüpft ihr in die Rollen einer Fantasy- und einer Science-Fiction-Autorin, die in den Universen ihrer Bücher gefangen sind und nun gemeinsam nach einem Weg zurück in die Realität suchen müssen. Euch werden dementsprechend zwei sehr unterschiedliche Welten geboten, eine Fantasy-Welt mit atemberaubenden Landschaften und märchenhaften Dörfern sowie eine dystopische Cyberpunk-Metropole mit fliegenden Autos.

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Autoplay

Wie schon in It Takes Two ist die spielerische Abwechslung eine der großen Stärken des Spiels: Im Kern handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem ihr zahlreiche Rätsel lösen müsst, welche häufig gute Zusammenarbeit von euch verlangen. Dabei hilft euch, dass euch das Geschehen selbst im Online-Multiplayer zumeist im Splitscreen angezeigt wird, sodass ihr stets sehen könnt, was die andere Person gerade tut.

Zwischendurch wird jedoch immer mal wieder das Genre gewechselt und Split Fiction wird plötzlich beispielsweise zu einem Shooter oder lässt euch auf Drachen durch die Welt fliegen. Zusammen mit dem kreativen Artdesign und der herzerwärmenden Atmosphäre macht der spielerische Einfallsreichtum das Fantasy-Abenteuer zu einem echten Koop-Meisterwerk, das alle spielen sollten, die über die richtige Person zum Mitspielen verfügen.