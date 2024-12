Das beste PS5-Rollenspiel 2024? Ignoriert diesen Hit nicht, nur weil er einen seltsamen Namen hat!

Wenn es um den Titel des besten Rollenspiels 2024 geht, ist dieses Spiel mindestens ein heißer Kandidat.

Wenn es um die Frage geht, welches das beste Rollenspiel ist, das wir 2024 auf der PS5 spielen konnten, kann es nur zwei Kandidaten geben: Der eine ist die Neuauflage eines Klassikers, nämlich Final Fantasy 7 Rebirth. Der andere hingegen ist der Startpunkt einer völlig neuen IP, der es aus dem Stand auf 94 Punkte auf Metacritic geschafft hat und sowohl für Xbox als auch für PS5 verfügbar ist:

Dieses zweite Spiel dürfte trotz allen Lobes einigen von euch entgangen zu sein, schlicht weil neue Marken es immer schwer haben - ganz besonders, wenn sie einen schrägen Titel haben, unter dem man sich nicht viel vorstellen kann. Deshalb wollen wir euch hier nochmal erklären, was ihr alles verpasst, falls ihr diesen Hit links liegen lasst:

Rollenspiel-Epos für alle, die packende Geschichten und kreative Welten lieben

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Es geht hier um Metaphor: ReFantazio, das neue Spiel des Teams hinter der berühmten Persona-Reihe. Mit dieser hat Metaphor eine Menge Gemeinsamkeiten hat. Wollte man es möglichst kurz beschreiben, könnte man sogar sagen: „Wie Persona, aber in einer Fantasy-Welt und ohne Schule.“ All jenen, die Persona bereits mochten, aber sich ungern durch den Schulalltag eines japanischen Schülers quälen wollten, dürfte das schon als Kaufargument reichen.

Für alle anderen hier noch ein paar genauere Erläuterungen: Metaphor: ReFantazio schickt euch in eine große Fantasy-Welt, deren technischer Stand irgendwo zwischen Mittelalter und früher Neuzeit liegt. Nachdem hier der König ermordet wurde, sollt ihr dem rechtmäßigen Thronerben dabei helfen, dessen Nachfolge anzutreten. Diese einfache Story-Prämisse entwickelt sich durch die vielschichtigen Charaktere und die zahlreichen Wendungen schnell zu einem komplexen Geflecht verschiedener Handlungsstränge.

In den spannenden Rundenkämpfen trefft ihr auf ungewöhnliche Gegner.

Tatsächlich ist die tiefgründige Geschichte, die nicht vor der Behandlung moralischer und gesellschaftlicher Probleme zurückschreckt, eines der Highlights des Spiels. Die Tatsache, dass ihr schwerwiegende Entscheidungen treffen müsst und zudem an jedem Tag nur Zeit für eine begrenzte Menge von Aktionen und Dialogen habt, verleihen ihr zudem eine besondere Dramatik.

Ein anderes Highlight sind die rundenbasierten Kämpfe, die wie in Persona vorwiegend in Dungeons stattfinden. Ihr tretet mit einem Team aus bis zu vier Charakteren an, die verschiedenen Archetypen angehören. Die Kombination ihrer verschiedenen Spezialfähigkeiten sorgt für viel taktischen Tiefgang. Falls Rundentaktik euch oft etwas zu träge ist, gibt es übrigens gute Nachrichten: Schwächere Gegner könnt ihr auch direkt in Echtzeit verprügeln und spart so Zeit.

Zwischen den Dungeons erkundet ihr die Oberwelt, müsst dabei durch die zeitliche Begrenzung aber Prioritäten setzen.

Generell dürft ihr euch Metaphor: ReFantazio nicht als ein trockenes Taktikspiel ohne Schauwert vorstellen. Allein schon die aufwendigen Anime-Zwischensequenzen wissen optisch zu beeindrucken, aber auch die Spielwelt, die angenehm fremdartig und anders als in anderen Fantasy-Rollenspielen wirkt, ist schick in Szene gesetzt, obwohl das Spiel rein technisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist.

Insgesamt bekommt ihr hier ein sowohl spielerisch als auch im Hinblick auf die Story hervorragendes Rollenspiel, das euch für über 100 Spielstunden in seinen Bann ziehen dürfte, sofern ihr auch nur ein kleines bisschen was für JRPGs im Persona-Stil übrig habt. Sein Geld ist Metaphor: ReFantazio damit auf jeden Fall wert.