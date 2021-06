Die Fußball-Saison ist vorbei und entsprechend gibt es nun wie jedes Jahr den aktuellen FIFA-Ableger besonders günstig. Wer also darauf gewartet hat bis der FIFA 21 deutlich reduziert wird, kann sich das Fußballspiel jetzt bei Amazon günstiger kaufen.



So gut ist das Angebot: Laut Preisvergleich von idealo.de bekommt ihr FIFA 21 bei Amazon zum aktuellen Bestpreis. Dabei bekommt ihr FIFA 21 für PS4 und Xbox One jeweils für nur 19,99 Euro. Natürlich könnt ihr das Spiel jeweils auf den neuen Konsolen (PS5 & Xbox Series X) spielen.

FIFA 21, PS4 (inklusive Upgrade auf PS5) für 19,99 Euro

FIFA 21, Xbox One / Series X für 19,99 Euro

Alternativ gibt es FIFA 21 auch bei MediaMarkt zum aktuellen Bestpreis von nur 19,99 Euro.

Das macht FIFA 21 aus: Insgesamt wirkte es im Vergleich zu FIFA 20 zum Release wie ein überteuertes Upgrade. Dennoch ist FIFA 21 laut unserem Test das beste Komplettpaket der Reihe, das ihr nun im Angebot zu einem passenden Preis kaufen könnt.



FIFA 21 bringt allen voran sinnvolle Detail-Verbesserungen wie intelligente Laufwege, eine verbesserte Abwehrarbeit der KI und eine Evolution des Karriere-Modus ins Spiel.

