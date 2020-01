Eines der meistverkauften Konsolenspiele 2019 ist fast drei Jahre alt

Die GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) ist eines der größten Marktforschungsinstitute in Deutschland und hat eine Liste der Konsolenspiele herausgegeben, die sich in Deutschland im Jahr 2019 am besten verkauft haben.

Aufgeführt sind die jeweils Top 3-Titel der jeweiligen Systeme, neben den Current-Gen-Konsolen sind auch die Last-Gen-Systeme, also PS3, Xbox 360 und Wii U dabei.

Bestverkaufte Konsolenspiele 2019 laut GfK

PS4

Xbox One

FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare

Nintendo Switch

PS3

Xbox 360

Grand Theft Auto 5 FIFA 19 Legacy Edition Red Dead Redemption: Game of the Year Edition

Wii U

Nintendo 3DS

Quelle: GfK

Wichtige Erkenntnisse aus den Charts

Es ist schwer zu übersehen: Das Jahr 2019 wurde vor allem von FIFA 20, Modern Warfare sowie den Rockstart-Titeln Red Dead Redemption 2 und GTA 5 dominiert, die sich auf nahezu allen (Current-Gen) Plattformen am besten verkaufen konnten.

Bei der Switch ist erstaunlich, dass sich Pokémon Schwert "nur" auf dem dritten Platz wiederfindet, die "Aufgüsse" von Mario Kart 8 und New Super Mario Bros. U verkauften sich deutlich besser. Insbesondere der Fun-Racer erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Auch bei den Top 3 der bestverkauften Spielen in Gesamteuropa finden sich alle dieser Titel wieder. Denn es handelt sich um:

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Mario Kart 8 Deluxe

Welche dieser Spiele habt ihr im letzten Jahr gekauft?