Ein neues Dragon Ball-Spiel ist im Anmarsch - und Fans feiern ausgerechnet die alltäglichen Kult-Outfits von Son Goku und Co.

Dragon Ball gibt es in so vielen unterschiedlichen Ausführungen, dass eine Menge Motive für Outfits zur Verfügung stehen. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Dragon-Ball-Spiele gibt es wie Sand am Meer und bald bekommen wir ein weiteres: Vor Kurzem, direkt am Release-Tag der Nintendo Switch 2, wurde der nächste Ableger mit Dragon Ball Gekishin Squadra angekündigt. Ein konkreter Release-Termin steht noch aus, aber die Entwickler*innen haben bereits Screenshots von Kostümen der spielbaren Charaktere geteilt. Die finden bei den Fans ausgerechnet dadurch Anklang, weil sie so ulkig sind.

Die “hässlichen“ Outfits von Dragon Ball Gekishin Squadra

Auf der Social-Media-Plattform X teilt der Dragon-Ball-Fan @SLOplays einen Screenshot aus dem frisch angekündigten Spiel Gekishin Squadra, der innerhalb eines Tages mit über 13.000 Likes auf Resonanz stösst.

Besonders beliebt ist dabei der ehemalige Schurke Boo in den Kleidern seines Mitbewohners und Freundes Mr. Satan. Einige Kommentator*innen finden aber auch Piccolo im Post-Boy-Oberteil gelungen.

In den Kommentaren entdecken wir zusätzlich Seitenhiebe gegen Dragon Ball: Sparking! Zero. Das hat Ende April 2025 seinen ersten DLC bekommen, der seine Spieler*innen eher enttäuscht zurückgelassen hat.

Neben einigen Charakteren im kostenpflichtigen Upgrade kommen kaum frische Kostüme ins Spiel. Ein Kritikpunkt, den wir in den Kommentaren zum X-Beitrag von @SLOplays mehrfach entdecken.

Darum geht’s in Dragon Ball Gekishin Squadra

1:07 Bandai Namco kündigt neues Dragon Ball-Spiel an und die Open Beta dazu startet schon diesen Monat

Plattformen: Mobile (iOS und Android), PS4, PS5, Switch, PC (Steam)

Mobile (iOS und Android), PS4, PS5, Switch, PC (Steam) Release: 2025

2025 Genre: MOBA

MOBA Preis: Kostenlos

In 4-gegen-4-Kämpfen stellt ihr euch anderen Spieler*innen. Dabei gilt es, eure Charaktere aufzuleveln, Bosse zu besiegen und siegreich hervorzugehen, indem ihr die gegnerische Barriere durchbrecht und den Dragon Ball einsackt. Dafür stehen euch Spielfiguren in insgesamt drei unterschiedlichen Rollen zur Verfügung: Angreifer, Verteidiger und Unterstützer.

Gekishin Squadra gehört dem MOBA-Genre an und funktioniert ähnlich wie vergleichbare Spiele wie League of Legends oder Pokémon Unite. Das heißt, dass ihr eure Spielfigur in Echtzeit über das Spielfeld steuert und dabei mithilfe von Fähigkeiten Gegner*innen und Mobs bekämpft.

Zahlreiche Kostüme – oder eben Skins – sind ebenfalls Teil des Spiels. Auch das ist ein bekanntes Element in MOBAs, die sich darüber anstelle über den Kaufpreis finanzieren. Das nehmen einige Personen aus der Kommentarspalte unseres erwähnten X-Beitrags auch nicht allzu positiv auf. So auch X-User @hahamf764, der damit den Kreis zu Dragon Ball: Sparking! Zero schließt:

„Wenn Sparking! Zero ein Gacha-System hätte, dass dich nach der Veröffentlichung noch mehr Geld zahlen lässt, bin ich sicher, dass es alle Kostüme dieser Welt hätte.“

Ob die Kostüme wirklich zufällig gezogen oder freigespielt werden, oder sich wie bei League of Legends direkt kaufen lassen, ist noch nicht klar. Wer vom vom 12. Juni 2025 um 8:00 Uhr bis zum 16. Juni 2025 7:59 Uhr an der offenen Beta teilgenommen hat, konnte sich bereits einen ersten Eindruck vom Spiel machen.

Werdet ihr ins Dragon-Ball-MOBA hineinschauen?