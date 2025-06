PS Plus - Sony nimmt euch im Juli 2025 wieder mehrere Spiele weg: Das sind alle Abgänge von Extra/Premium im Überblick

Diese PS Plus-Games verlassen uns im kommenden Monat.

Sony fügt jeden Monat neue Spiele zum Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium hinzu, nimmt uns monatlich aber auch stets eine Handvoll Titel weg. Nun, im Mai 2025 waren es sogar zwei Hände voll, denn vor gut zwei Monaten mussten wir uns von 20 Titeln verabschieden.

Doch keine Bange, so viele sind's diesmal nicht. Wie schon im Vormonat verzeichnet die "Last Chance to Play"-Sektion im PS Store bislang sechs Abgänge (via PushSquare).

PlayStation Plus Extra/Premium - Das sind alle bekannten Abgänge im Juli 2025

Und als hätte die Malerin aus Clair Obscur gesprochen, erwischt es diesmal besonders Spiele mit einer "2" im Titel:

Dying Light 2 (PS5, PS4)

Remnant 2 (PS5)

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion (PS5, PS4)

Mount & Blade 2: Bannerlord (PS5, PS4)

Job Simulator (PSVR2)

Vampire: The Masquerade - Swansong (PS5, PS4)

Nutzt die Zeit und schaut euch unbedingt noch Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion an, das in unserem Test eine starke Wertung von 84 Punkten erhalten hat. Der untere Trailer zeigt, was euch in der actionreichen Neuauflage des PSP-Klassikers erwartet:

10:54 Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

Die oben genannten Spiele werden PS Plus Extra/Premium voraussichtlich am 15. Juli 2025 verlassen. Genau an dem Tag, an dem die Neuzugänge des Juli 2025-Aufgebots von Extra/Premium freigeschaltet werden.

Die Ankündigung der Extra-/Premium-Titel des Juli-Lineups erfolgt am Mittwoch davor, genauer gesagt am 09. Juli 2025 um 17:30.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

Und an dieser Stelle seid wie immer ihr gefragt: Welche Abgänge werdet ihr schmerzlich vermissen? Schreibt es uns wie immer unten in die Kommentarsektion!