One Piece: In den Leaks zu Kapitel 1.152 gibt es wieder einen neuen Kandidaten für das zehnte Crewmitglied - wenn Ruffy seinen Willen durchsetzen kann

Kommt noch ein zehntes Mitglied zu den Strohhutpiraten dazu - und wenn ja, wer wird es sein? (Bild © Eiichiro Oda / Toei Animation)

Im allerersten One Piece-Kapitel kündigte Monkey D. Ruffy an, dass er zehn Mitglieder für seine Piratencrew haben möchte. Seitdem sind neben dem Strohhutkapitän neun weitere Charaktere dazugestoßen, was für viele Fans bedeutet, dass noch ein weiterer Platz frei ist – doch wer wird die Mannschaft komplettieren? Der Leak zu One Piece-Kapitel 1.152 eröffnet nun eine neue Möglichkeit.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text geht es um einen Leak des unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.152. Der offizielle Erscheinungstermin ist am 22. Juni 2025 um 17 Uhr deutscher Zeit - ihr könnt die neuen Mangaseiten dann wie gewohnt auf der Shueisha-Verlagsseite nachlesen.

0:45 One Piece enthüllt im neuen Trailer alle LEGO-Sets und die Strohhüte als Mini-Figuren

Autoplay

Der zehnte Strohhutpirat - weder Vivi noch Yamato?

Bislang galten Alabasta-Prinzessin Vivi Nefertari sowie Kaidos Tochter Yamato als aussichtsreichste Optionen für das zehnte Crewmitglied. Teilweise wurden auch absurde Theorien wie Marineadmiral Kizaru als Überläufer aufgestellt.

Der Leak zum One Piece-Kapitel 1.152 beinhaltet aber einen anderen Wunsch, der von Kapitän Ruffy höchstpersönlich stammt: Elban-Prinz Loki könne doch einfach der Crew beitreten!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ruffys Gedankengang hierzu ist simpel gestrickt. Aktuell überschlagen sich nämlich die Ereignisse auf Elban: Die Heiligen Ritter haben die Riesenkinder entführt, Boogey und Woogey wurden von Imu zu dämonischen Überläufern transformiert – und, ach ja: Imu selbst ist ebenfalls über Umwege auf Elban anwesend und droht, die gesamte Insel in Schutt und Asche zu legen.

Entsprechend ist es nachvollziehbar, dass Ruffy sämtliche Unterstützung zur Befreiung der Insel sucht. Gleichzeitig steht Loki auf Elban noch immer unter Verdacht, seinen Vater Harald (zeitgleich Elbans König) getötet zu haben und ist entsprechend noch in Gefangenschaft.

Wenn Loki zu den Strohhutpiraten stoßen würde, könnte sich Ruffy aber kaum jemand in den Weg stellen, wenn der Kapitän sein neuestes Mitglied befreien möchte. Dann müsste Hajrudin Loki also freilassen, so zumindest der Gedanke.

So zumindest die Theorie – aber die Idee wird sofort wieder abgeblasen. Sowohl Hajrudin als auch Zorro und Sanji sind (zumindest zunächst) gegen Lokis Aufnahme in die Strohhutbande; auch der vermeintliche Königsmörder selbst lehnt ab. Wie Ruffy auf diese Abfuhr reagiert hat, geht aus den Kapitel-Leaks bisher nicht hervor.

Würdet ihr Loki als zehntes Mitglied der Strohhutbande begrüßen?