Bethesda Softworks - Spieler wird Klage angedroht, weil er gebrauchtes Spiel verkauft

Der Verkauf von gebrauchten Videospielen ist ein großer Markt und beeinflusst sogar das Marketing neuer Konsolen - erinnern wir uns nur an die Aufregung über die Wiederverkaufs-Politik der Xbox One. Es ist jedenfalls verständlich, dass Publisher gern ein Wörtchen mitreden würden, wie ihre Produkte nach dem Erstverkauf weiter vertrieben werden.

Klage soll Verkauf von gebrauchten Spielen verhindern

Bethesda greift hart durch: Im aktuellen Fall des US-Amerikaners Ryan Hupp, der sich mit seiner Geschichte an die Kollegen von Polygon gewandt hat, scheint Bethesda Softworks, beziehungsweise die Anwaltschaft des Publishers, einen Schritt zu weit zu gehen.

Als Hupp nämlich seine originalverpackte Version von The Evil Within 2 auf Amazon Marketplace verkaufen wollte, bekam er einen Brief von Bethesdas Anwälten.

Was stand im Brief? Die Kanzlei Vorys, die im Auftrag von Bethesda Softworks handelte, schrieb, dass Hupp nicht dazu berechtigt sei, sein Spiel weiterzuverkaufen. Wer er den Verkauf nicht stoppt und sämtliche Bethesda-Produkte aus seinen Angeboten entfernt, sähe man sich zu rechtlichen Schritten gezwungen. Der Wiederverkauf sei nur über offiziell lizenzierte Händler erlaubt.

Anwälte suchen nach Lücken in der Rechtssprechung

Warum darf er sein Spiel nicht verkaufen? Eigentlich gilt in den USA die sogenannte First Sale-Doktrin. Die besagt, dass im Falle von Videospielen ein Wiederverkauf erlaubt ist, wenn das Originalprodukt nicht verändert wurde. Und verändert wurde die noch eingeschweißte Kopie von The Evil Within 2 sicher nicht.

Als Hupp sich darauf berief, antworteten die Anwälte, dass die Doktrin hier nicht greife, da er keine Garantie auf das Spiel anbieten könne und dadurch sei das Spiel mit dem Original aus dem Laden nicht zu vergleichen. Da keine Privatperson eine rechtliche bindende Garantie anbietet, trifft dieses Argument so gut wie auf alle gebrauchten Spiele zu, die auf Ebay oder Amazon angeboten werden.

Bethesda verweigert Statement: Auf die Nachfrage von Polygon wollten weder Bethesda, Vorys oder Amazon reagieren. Aktuell ist unklar, wie umfangreich diese Kampagne der Vorys-Anwälte gefahren wird und ob es wirklich geplant sei, sämtlichen privaten Wiederverkauf gebrauchter Bethesda-Titel zu unterbinden. Hupp kam der Forderungen jedenfalls nach.

Wir haben selbst bei Bethesda nachgefragt, ob sie zu diesem Fall Stellung beziehen möchten.

Seid ihr jemals auf Probleme gestoßen, als ihr eure alten Spiele weiterverkauft habt?