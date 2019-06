The Evil Within 3 - Kehrt die Horror-Reihe auf der E3 2019 zurück?

In diesem Jahr bekamen wir mit dem Remake von Resident Evil 2 schon in echtes Horror-Highlight spendiert. Vielleicht erwartet uns auf der kommenden E3 2019 aber eine weitere Grusel-Überraschung, die Gänsehaut-Fans glücklich machen könnte. Denn Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami hat seine Teilnahme an der Videospielmesse bestätigt.

Und das regt zu Spekulationen an.

Wird The Evil Within 3 auf der E3 enthüllt?

Zugegeben, einfach nur auf der E3 zu sein, hat erst einmal nichts zu sagen. Schließlich gibt es ausreichend Gründe, die Messe zu besuchen und die verschiedenen Stände zu erkunden. Aber wie Mikami auf Twitter verrät, ist er aus beruflichen Gründen in Los Angeles und besucht die E3 im Rahmen eines "business trips".

Was hat das zu bedeuten? Nach seinem Abschied von Capcom im Jahe 2004 gründete Mikami nach kleinen Umwegen (Clover Studio & Platinum Games) mit Tango Gameworks ein eigenes Entwicklerstudio. Hier kehrte er mit The Evil Within zu seinen Survival-Horror-Wurzeln zurück. Und nach dem Sequel aus dem Jahre 2017 steht nun die Frage im Raum, ob Mikami vielleicht auf der E3 ist, um The Evil Within 3 zu enthüllen.

Resident Evil 8

Shinji Mikami würde gern zur Reihe zurückkehren

Kommt ganz was neues? Irgendein Projekt wird bei Tango Gameworks auf jeden Fall in Arbeit sein, allerdings wissen wir nicht, ob es tatsächlich einen neuen The Evil Within-Ableger geben könnte. Abseits der beiden Horror-Spiele hat das Studio zwar noch nichts produziert, aber das muss ja nicht so bleiben. Vielleicht erwartet uns ja also auch etwas ganz neues vom Grusel-Mastermind Shinji Mikami.

Was wäre euch lieber? Ein neues The Evil Within oder ganz was anderes?