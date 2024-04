Bis zu 10.000 Nits auf 163 Zoll - mit diesem TV könntet ihr wahrscheinlich eine Kleinstadt beleuchten

TCL bringt den X11H Max mit enormer Helligkeit und Farbbrillanz.

Eine gleißend helle Werbetafel als Fernseher – so in etwa ließe sich der X11H Max vom chinesischen Hersteller TCL beschreiben. Das gute Stück wurde auf der 'Global Partners Conference' des Herstellers erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und kommt mit der modernsten TV-Technik, bis zu 10.000 Nits in der Spitzenhelligkeit und einem Preisschild von schlappen 800.000 Yuan (umgerechnet 103.589 Euro).

Riesiger Fernseher mit 10.000 Nits gezeigt

TCL hat bereits vor knapp einem Monat den X11H Max angekündigt, aber bisher nicht gezeigt. Jetzt ist es tatsächlich so weit, das über 100.000 Euro teure Stück wurde zum ersten Mal ausgestellt und hat für jede Menge offene Münder gesorgt.

Vor allem aufgrund seiner schieren Größe von 163 Zoll in Kombination der immensen Helligkeit von 10.000 Nits, die auf dem gesamten Bildschirm abgerufen werden. Hier seht ihr den TV in Aktion:

Wie hell der Fernseher tatsächlich ist, macht die Aufnahme im Video deutlich. Die verwendete Handy-Kamera belichtet helle Bildelemente völlig über und dunkelt den Raum um den X11H Max herum komplett ab. Damit wird der Helligkeitsunterschied zur Umgebung angeglichen, den Effekt kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal mit einer Kamera auf eine Lampe gehalten habt.

In Wirklichkeit wurde die Präsentation jedoch in einem gut beleuchteten Raum durchgeführt!

Also, ja, die Helligkeit ist enorm, gleicht die Umgebungshelligkeit aus und ist erstmals in verkaufsfähiger Form erhältlich. Sony hat zwar bereits vor sechs Jahren einen 10.000 Nits-Fernseher gezeigt, der kam aber nie über den Status als Prototyp hinaus.

Hisense hat außerdem auf der Consumer Electronics Expo in diesem Januar MiniLED-Fernseher mit 10.000 Nits präsentiert, der Wert wird aber lediglich für eine Sekunde gehalten.

TCL setzt im Gegensatz zur Hisense-Konkurrenz zudem auf eine viel modernere Technik, die diese zeitliche Limitierung eingrenzen wird.

MicroLED ist die Zukunft der TV-Technik

Dass der X11H Max auf seine gigantischen Abmessungen von 163 Zoll kommt, ist wenig überraschend. Micro LED-Technologie ist derzeit nur schwierig auf wohnzimmertaugliche Größen zu schrumpfen, weshalb 163 Zoll ein eher typisches Maß ist.

Aber was ist ein MicroLED eigentlich so toll? MicroLED gilt derzeit als der heilige Gral der TV-Zukunft, da die Technik alle Vorteile von bisherigen Technologien kombiniert und (abseits des Preises) nur wenige Nachteile bietet.

MicroLED ist extrem hell, völlig blickwinkelstabil und bietet perfekte Kontraste sowie absolut reine Farben. Möglich wird das mittels mikroskopisch kleiner, kristalliner LEDs, die wie bei OLED selbst leuchten und keine Hintergrundbeleuchtung (wie bei MiniLED) benötigen.

Bei MicroLED werden die LED-Zellen so stark verkleinert, dass jede von ihnen einen Pixel erzeugt. (Bildquelle: Samsung)

Um den Vorteil von MicroLED zu MiniLED deutlich zu machen: Die besten MiniLED-Fernseher kommen auf etwa 2000 Zonen, in denen sie die Bildpunkte eures Fernsehers dimmen können, bei einem 4K-MicroLED können alle Pixel (8,3 Millionen bei 4K) einzeln gesteuert werden.

Wie bei OLED entstehen dadurch perfekte Kontraste und ein tiefes Schwarz.

Die Frage bleibt nur, ob ein MicroLED-Fernseher diese Vorteile auch noch bei 10.000 Nits abrufen kann. Denn so helle Bildpunkte können auch gut und gerne in andere Bildbereiche überstrahlen. Da aber nur wenige Journalisten ein Auge auf den X11H Max werfen konnten, sind dazu noch keine genaueren Aussagen verfügbar.

Außerdem setzen sich MicroLED-Fernseher aus mehreren Leiterplatten zusammen, deren Nähte insbesondere von der Seite gut zu erkennen sind. Frei von Kinderkrankheiten ist die Technik also keineswegs.

MicroLED erscheint am Horizont, wird aber noch lange unbezahlbar sein

Der X11H Max ist ein absolutes Luxusprodukt, das es nach geltenden EU-Regularien derzeit auch nicht nach Europa schaffen würde. Dafür ist der Stromverbrauch viel zu hoch.

Bis die Technologie massen- und klimatauglich ist, wird noch ein Weilchen vergehen. TV-Hersteller arbeiten aber mit Hochdruck daran, da niemand den Zug verpassen möchte, Marktführer in dem Segment zu werden.

Samsung hat zum Beispiel in diesem Jahr Prototypen in kleineren Größen gezeigt, die zwar nicht so hell wie TCLs Flaggschiff-MicroLED werden, aber immer noch jedem OLED- oder MiniLED-TV haushoch überlegen sind:

Stellt sich nur die Frage, wer sowas braucht. Die Vorteile von MicroLED sind unstrittig, Spitzenhelligkeiten von 10.000 Nits müssen es aber gar nicht sein.

Zum einen, weil HDR-Inhalte nur in den seltensten Fällen diese Spanne überhaupt ausreizen, zum anderen, weil niedrigere Werte bei dunkleren Räumen völlig ausreichen.

Oder sollten HDR-fähige Fernseher eurer Meinung nach endlich viel heller werden?