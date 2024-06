Microsoft bringt den Xbox Game Pass mit Fallout 4 und Co. auf alle TVs per Fire TV-Stick - diese beiden Modelle müsst ihr haben

Viele Titel könnt ihr bald ohne Konsole auf einem Fire TV-Stick zocken.

Wollt ihr Xbox-Spiele am TV zocken, wart ihr bislang auf drei Varianten beschränkt: Eine Konsole, bestimmte Samsung-Fernseher oder ein per HDMI angeschlossener PC. Nun hat Microsoft eine Partnerschaft mit Amazon geschlossen, um noch mehr TV-Geräte mit dem Spieledienst kompatibel zu machen. Notwendig sind dafür zwei bestimmte Fire TV-Sticks.

Das sind die beiden kompatiblen Modelle

In einer Pressemitteilung hat Microsoft eine Partnerschaft mit Amazon angekündigt. Das in Xbox Game Pass Ultimate enthaltene Cloud Gaming soll demnach auf ausgewählten Fire TV-Modellen per App-Installation ausgerollt werden.

Nur welche sind das genau? Es handelt sich um:

Amazon Fire TV 4K (Zweite Generation)

Amazon Fire TV 4K Max (Zweite Generation)

Ihr könnt also nicht einfach einen alten Fire TV-Stick oder die 4K-Modelle von 2018 beziehungsweise 2021 verwenden, sondern benötigt die 2023er-Modelle der HDMI-Dongle.

Was sind die Unterschiede zwischen 4K und 4K Max? Der 4K Max kommt mit einem Aufpreis von knapp zehn Euro. Dafür bekommt ihr: Eine höhere Systemleistung, der Prozessor des 4K Max taktet 300 Megahertz schneller. Zockt ihr also kleine Spiele außerhalb von Streaming-Apps, dann sind die Ladezeiten in der Regel etwas kürzer und die Framerate fällt stabiler aus.

Zockt ihr also kleine Spiele außerhalb von Streaming-Apps, dann sind die Ladezeiten in der Regel etwas kürzer und die Framerate fällt stabiler aus. Der Speicherplatz des Max beträgt 16 Gigabyte, beim Standardmodell sind es 8 Gigabyte. Ihr könnt also doppelt so viele Apps installieren.

Ihr könnt also doppelt so viele Apps installieren. Beim Fire TV Max kommt mit Wi-Fi 6E-Support, unterstützt euer Router den neuen Standard mit 6 GHz-Frequenzband, könnt ihr also störungsfreier Filme, Serien und Spiele streamen. Die meisten Router sind jedoch noch auf Wi-Fi 6 ausgelegt.

unterstützt euer Router den neuen Standard mit 6 GHz-Frequenzband, könnt ihr also störungsfreier Filme, Serien und Spiele streamen. Die meisten Router sind jedoch noch auf Wi-Fi 6 ausgelegt. Mehr Funktionen auf der Fernbedienung , zum Beispiel für schnellen Zugriff auf die Systemeinstellungen des Fire TV-Sticks

, zum Beispiel für schnellen Zugriff auf die Systemeinstellungen des Fire TV-Sticks Ambient TV-Funktion für die Darstellung von Alexa-Widgets wie Wetter, Kalender oder Smart Home-Features.

Kompatibel sind die Fire TV-Sticks mit allen TV-Geräten, die über einen HDMI-Anschluss verfügen. Es handelt sich schlicht um eine HDMI-Quelle, wie beispielsweise auch ein Blu-ray-Player oder eine Konsole.

So funktioniert der Xbox Game Pass auf den Fire TV-Sticks

Laut Microsoft ist die Einrichtung der Xbox-App ziemlich simpel:

Ladet die Xbox-App im Store des Fire TV herunter

Loggt euch mit eurem Microsoft-Acccount ein

Verbindet euch mit einem Bluetooth-fähigen Controller (zum Beispiel das Xbox-Pad oder der PS5-DualSense) mit dem Fire TV

Sucht euch ein Spiel aus und zockt los!

Voraussetzung für Xbox Cloud Gaming ist ein Xbox Game Pass Ultimate-Abo, das gibt es zum Startpreis von einem Euro im ersten Monat. Danach wird das Abonnement automatisch verlängert, allerdings zum Preis von 14,99 Euro.

Mit Xbox Cloud Gaming habt ihr Zugriff auf über 400 Spiele, darunter große Titel wie Halo Infinite, Gears 5, Doom Eternal oder auch Fallout 4. Ihr könnt also passend zur Hit-Serie auch noch die Spielevorlage am TV nachholen!

Hier haben wir noch einige weitere Empfehlungen zusammengestellt:

Wartet mit dem Kauf bis zum Prime Day ab

Dass Microsoft und Amazon gerade jetzt die Partnerschaft verkündigen, ist sicherlich kein Zufall, denn vom 16. Bis 17. Juli hält der Versand-Shop den Prime Day ab und dort gibt es für Prime-Mitglieder*innen viele reduzierte Produkte.

Häufig werden während der kurzen Zeitspanne Amazon-Eigenprodukte zum günstigen Preis angeboten, also auch die Fire TV-Sticks. Wollt ihr Xbox-Spiele per Streaming auf eurem TV zocken, dann solltet ihr also noch ein bisschen Geduld mitbringen und somit Geld sparen.

Nutzt ihr einen Fire TV-Stick am TV? Würdet ihr darauf Spiele zocken?