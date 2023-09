Vorschau auf den Black Friday 2023: Werden das die besten Gaming- und Technik-Angebote des Jahres?

Der Black Friday 2023 könnte einige der besten Gaming- und Technik-Deals des Jahres bringen. Wir zeigen euch, was ihr erwarten könnt.

Am 24. November findet der Black Friday 2023 statt und dürfte wie üblich eine der besten Gelegenheiten sein, um Produkte aus dem Technik- und Gaming-Bereich zu Tiefstpreisen abzustauben. Gerade im Hinblick auf Konsolen-Gaming und 4K-TVs könnte es einige der günstigsten Schnäppchen des Jahres geben.

Wir rechnen allerdings damit, dass mindestens die großen Händler ihre Angebote auch diese Jahr wieder ein paar Tage oder sogar schon eine Woche früher starten. Ihr solltet euch also rechtzeitig bereit halten, wenn ihr die besten Deals nicht verpassen wollt. Sobald die Angebote bei Amazon gestartet sind, werdet ihr sie auf der üblichen Deal-Seite finden:

Einige andere große Händler wie MediaMarkt und Otto haben sogar bereits richtige Aktionsseiten zum Black Friday gestartet:

Sobald wir genauer wissen, wann die Sales bei den einzelnen Händlern losgehen, werden wir euch natürlich darüber informieren. Bis dahin verschaffen wir euch hier schon mal einen Überblick über einige der wichtigsten Gaming- und Technik-Produkte, bei denen wir mit günstigen Angeboten am Black Friday rechnen. So wisst ihr, was ihr im Auge behalten solltet:

Konsolen am Black Friday: Endlich auch PS5 und Xbox Series X günstig

Im Gegensatz zu den Vorjahren dürften beim Black Friday 2023 auch die PS5 und die Xbox Series X dabei sein.

Zum allerersten Mal dürfte es dieses Jahr am Black Friday neben der Nintendo Switch auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X günstiger geben. Zumindest in der Disc Edition war die PS5 in letzter Zeit schon so oft reduziert, dass Sonderangebote zum Black Friday praktisch garantiert sind. Wir halten sogar Preise von deutlich unter 450€ für möglich. Auch die Xbox Series X dürfte es zum Black Friday noch mal richtig günstig im Angebot geben, bevor die bereits geleakte neue Version erscheint.

Die Xbox Series S war ohnehin 2022 schon im Black Friday Sale dabei, die günstige Konsole könnte selbstverständlich auch dieses Jahr wieder dabei sein. Bei der Nintendo Switch ist im Grund nur die Frage, welche der inzwischen zahlreichen Versionen und Editionen es besonders günstig geben wird.

VR-Headsets am Black Friday: PSVR2, Meta Quest 2 & Pico 4

Beim Meta Quest 2 VR-Headset stehen die Chancen auf günstige Angebote zum Black Friday am besten.

Falls ihr endlich in die virtuelle Realität einsteigen wollt, stehen eure Chancen auf günstige Schnäppchen zum Black Friday vor allem bei der Meta Quest 2, dem mit Abstand erfolgreichsten VR-Headset, und beim ähnlichen Pico 4 Headset sehr gut. Die Konkurrenz hat hier das Geschäft belebt. Außerdem ist der Release der Meta Quest 3 wohl nicht mehr allzu fern, was die Preise der Quest 2 purzeln lässt.

In beiden Fällen handelt es sich um eigenständige VR-Brillen, mit denen ihr ohne zusätzliche Geräte spielen könnt. Sie können aber auch in Verbindung mit einem PC genutzt werden.

Was das in diesem Jahr erschienene PlayStation VR 2 Headset angeht, würden wir höchstens mit kleinen Rabatten rechnen. Falls es gute Angebote geben sollte, dürften diese außerdem sehr schnell ausverkauft sein, weshalb ihr das Headset sowohl einzeln als auch im Bundle mit Horizon: Call of the Mountain besser gut im Auge behalten solltet.

4K-Fernseher am Black Friday: TVs aus 2023 von OLED bis Low Budget

Beim 4K-Fernseher LG OLED B39, der sowohl fürs Gaming als auch für Filme bestens geeignet ist, stehen die Chance auf günstige Angebote am Black Friday gut.

Während man in den letzten Monaten vor allem die noch übrigen TV-Modelle aus 2022 günstig abstauben konnte, wird der Black Friday vermutlich die perfekte Gelegenheit, sich endlich die neuen 4K-Fernseher aus 2023 zu Schnäppchenpreisen im Angebot zu sichern.

Prinzipiell gilt das für alle Preisklassen. Gerade bei den High-End-Fernsehern wie Mini-LED- und OLED-TVs erwarten wir aber besonders hohe Rabatte, unter anderem deshalb, weil diese zumeist schon etwas länger auf dem Markt sind als die günstigeren Modelle aus 2023.

Fürs Gaming könnten sich beispielsweise neue LG OLED-TVs wie der B39 und C37 lohnen, man kann aber natürlich auch zu günstigeren LED-TVs mit 120Hz und HDMI 2.1 greifen. Hier eine kleine Auswahl an aktuellen Modellen:

Black Friday: Controller für PS5, Xbox und Nintendo Switch

Den DualSense Edge PS5-Controller könnte es zum Black Friday endlich mal wieder richtig günstig geben.

Was Konsolen-Zubehör wie Controller angeht, sind Vorhersagen schwieriger. Controller von Drittherstellern wird es sicherlich günstiger geben, aber bei den Originalen sind wir uns weniger sicher. Den gewöhnlichen Sony DualSense PS5-Controller gab es schließlich gerade erst günstig in einer großen PlayStation-Aktion. Vielleicht ist zum Black Friday daher erst mal wieder der teurere DualSense Edge an der Reihe.

Beim Microsoft Xbox Wireless Controller und erst recht beim Nintendo Switch Pro Controller sowie den Joy-Con Controllern sind die letzten größeren Sale-Aktionen jedoch schon lange genug her, dass es zum Black Friday endlich mal wieder Zeit wäre für günstige Angebote. Insofern stehen die Chancen also gar nicht mal so schlecht.

Black Friday: Gaming-Headsets für PS5, Xbox und Switch

Selbst wenn es First-Party-Headsets wie das Sony Inzone nicht günstiger geben sollte, werdet ihr am Black Friday sicherlich andere günstige Gaming-Headsets finden.

Auch bei den Headsets ist nicht sicher, dass es First-Party-Produkte wie das Sony Pulse 3D, die neueren Sony Inzone Headsets oder das Microsoft Xbox Wireless Headset günstiger geben wird. Das ist aber gar nicht so wichtig. Schließlich gibt es bei den Gaming-Headsets viele hochwertige Alternativen anderer Hersteller, die teils sogar ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Für Konsolen zu empfehlen sind beispielsweise Marken wie SteelSeries, HyperX, Razer und Astro. Dass es am Black Friday ein paar der beliebtesten Modelle dieser Hersteller zu Toppreisen geben wird, ist nahezu sicher. Hier eine kleine Auswahl möglicher Deal-Kandidaten:

Handys am Black Friday: iPhone 15, Samsung Galaxy S23 und mehr

Dass das Apple iPhone 15 unter den Black-Friday-Angeboten ist, ist zwar gut möglich. Auf allzu große Rabatte sollte man aber nicht hoffen. Bei den AirPods stehen die Chancen dagegen gut.

Selbstverständlich wird es zum Black Friday 2023 auch jede Menge günstige Sonderangebote geben, die nichts mit Konsolen-Gaming zu tun haben. Traditionell ist der Black Friday schließlich die perfekte Gelegenheit für den Kauf eines neuen Smartphones oder Tablets.

Falls ihr euch für Apple-Produkte interessiert, solltet ihr zwar beim neuen iPhone 15 bestenfalls mit kleinen Rabatten rechnen. Bei älteren Modellen wie dem Apple iPhone 14 und dem iPhone 13 Mini könntet ihr aber mehr Glück haben. Vergleichsweise gute Chancen gibt es zudem bei Zubehör wie den Apple AirPods und Apple AirPods Pro, die öfter in solchen großen Sales auftauchen.

Auch bei Xiaomi solltet ihr eher mit günstigen Handys aus dem Vorjahr wie dem Xiaomi Redmi Note 12 Pro rechnen als mit dem brandneuen Note 13. Bei Samsung hingegen würde es uns wundern, wenn das Samsung Galaxy S23, das schließlich schon Anfang 2023 erschienen ist, nicht in irgendeinem Black Friday Sale zu finden wäre.

Ihr wollt noch genauer wissen, was ihr vom Black Friday 2023 erwarten könnt? Dann solltet ihr einen Blick auf diese Artikel werfen: