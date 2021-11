Den 4K-Fernseher LG OLED A19 in der Größe 55 Zoll bekommt ihr aktuell in den Black Friday Sales von Amazon, MediaMarkt und Saturn schon für 777 Euro. Laut Vergleichsplattformen war das Modell bislang noch nie so günstig zu bekommen, der bisherige Bestpreis liegt nach Angaben von Idealo bei 823,52 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.599 Euro.

Auch in 48 und 65 Zoll im Angebot

Falls 55 Zoll nicht nach eurem Geschmack sind, könnt ihr den LG OLED A19 auch in anderen Größen im Angebot bekommen. Die 65-Zoll-Version gibt es bei allen drei Händlern für 1.149 Euro.

Die 48-Zoll Variante bekommt ihr bei Saturn und MediaMarkt für 699 Euro.

Auch diese Modelle findet ihr laut Vergleichsplattformen momentan nirgendwo günstiger. Um einen neuen Bestpreis handelt es sich allerdings nicht, beide Varianten waren zuvor schon mal ähnlich günstig zu bekommen.

Was bietet der LG OLED A19?

Bild: Der LG OLED A19 bietet trotz seines moderaten Preises eine tolle Bildqualität, was natürlich vor allem an der OLED-Technik liegt. Diese sorgt für eine hervorragende Farbdarstellung sowie für perfektes Schwarz und infolgedessen auch für unendlich hohen Kontrast. Beim Bildprozessor und der Spitzenhelligkeit ist der A19 teureren Modellen wie dem LG OLED C17 zwar unterlegen, in der Praxis fällt das aber nur selten auf.

Gaming: Als Gaming-TV ist der LG OLED A19 zwar dank eines niedrigen Input Lags von rund 10 ms bei 60 Hz gut geeignet, ein 120-Hz-Display oder HDMI 2.1 bekommt ihr hier aber nicht. Beides gibt es erst ab dem LG OLED B19, der aber deutlich teurer ist. Der LG OLED A19 ist somit ideal für euch geeignet, wenn ihr einerseits Top-Bildqualität zu einem günstigen Preis wollt und ihr euch andererseits mit maximal 60 fps in Spielen begnügen könnt.

