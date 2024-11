Familien-Favoriten für kalte Tage: Die besten Brettspiel-Deals zum Black Friday!

Diese preisgekrönten Brettspiele für die ganze Familie solltet ihr euch am Black Friday besser nicht entgehen lassen!

Es ist endlich so weit - mein kleines Highlight des Jahres naht: der Black Friday! Am 29. November könnt ihr euch eine Vielzahl an Schnäppchen aus breit gefächerten Angeboten sichern. Da kommen natürlich auch Brettspiele aller Art nicht zu kurz, was mein Tabletop-Fan-Herz höher schlagen lässt! Deswegen habe ich wie immer meine Favoriten vorbereitet, die ihr euch bei Amazon im Angebot sichern könnt!

5-Minuten Dungeon - Das schnelle Abenteuer für Action-Fans

2 bis 5 Spieler

Geschätzte Spielzeit: 5 Minuten pro Level

Alter: Ab 8 Jahren

Wenn ihr mal nur eine kurze, aber nicht weniger lustige Runde spielen wollt, ist 5-Minuten Dungeon die beste Wahl!

Wie es der Titel dieses Brettspiels bereits vermuten lässt, geht es darum, dass ihr einen Dungeon binnen 5 Minuten meistern müsst! Dabei ist nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Teamwork gefragt - ihr müsst nämlich Heldenkarten und Spezialeffekte taktisch sinnvoll einsetzten und euch dabei gut absprechen! Nur so könnt ihr es innerhalb der vorgegebenen Zeit schaffen, alle Monster zu besiegen und die Hindernisse zu überwinden!

Dieses Tabletop ist ideal für die ganze Familie und macht einfach absolut viel Spaß! Die simple Mechanik und die kurze Spieldauer machen es außerdem ideal für schnelle Runden, wenn man mal nicht so viel Zeit hat oder auch einfach mal Lust auf ein eher kleines Spielchen hat!

The Crew - Die kooperative Weltraummission

3 bis 5 Spieler (mit 2-Spieler-Variante!)

Geschätzte Spielzeit: 20 Minuten

Alter: Ab 10 Jahren

Kooperatives Brettspiel, bei dem man nicht sprechen darf? Das ist definitiv eine lustige Herausforderung!

The Crew ist nicht ohne Grund mit einer Vielzahl von internationalen Preisen ausgezeichnet worden und es hat auch den Titel als Kennerspiel 2020 redlich verdient! In dem kooperativen Stichspiel geht es darum, die bis zu 50 unterschiedlichen Missionen zu bewältigen. Der Krux an der Sache? Ihr müsst diese Aufgaben schaffen, ohne auch nur ein Wort miteinander zu sprechen!

Im Grunde ist das Spiel sehr simpel strukturiert: Es gibt die Karten von eins bis neun in vier verschiedenen Farben und vier Trümpfe. Nacheinander werden dann Karten abgelegt, die immer höher sein müssen als die Vorherige! Wer die höchste Zahl legt, bekommt den Stapel. Ihr müsst aber darauf achten, dass ihr eure Karten möglichst sinnvoll ausspielt und jeder von euch seine Missionen erfolgreich beenden kann! Dabei kann so eine Runde auch mal schnell nicht mehr nur 20 Minuten, sondern eine Stunde dauern!

Das Unterwasser Pendant - Mission Tiefsee

Für diejenigen unter euch, die sich eher für eine Unterwasserwelt als für den Weltraum begeistern können, ist die Crew - Tiefsee Mission vielleicht die bessere Wahl oder auch einfach nur ein willkommener frischer Wind, falls ihr das Originalspiel schon in- und auswendig kennt! Dabei bleiben die Spielregeln gleich, lediglich die Aufträge werden anders unter den Spielern verteilt. Empfehlenswert sind aber beide Spiele, da sie unglaublich viel und langanhaltenden Spielspaß garantieren!

My City - Deine Stadt wird einzigartig

Bei diesem wunderschönen Tabletop handelt es sich um ein sogenanntes Legacy-Spiel. Das bedeutet, dass im fortschreitenden Spielverlauf immer wieder neue Regeln und neue Materialien hinzukommen. In diesem Fall habt ihr eine 24-teilige Kampagne, die in acht Kapitel unterteilt ist. Somit ist für jede Menge Abwechslung gesorgt und das Spiel macht auch auf Dauer immer noch Spaß!

2 bis 4 Spieler

Geschätzte Spielzeit: 30 Minuten

Alter: Ab 10 Jahren

Errichtet eure eigene Stadt und sammelt so viele Siegpunkte wie möglich, um eure Mitspieler zu übertrumpfen!

Die Spielmechanik ist dabei relativ simpel: Jeder von euch bekommt einen Spielplan, auf dem ihr bauen könnt und ein identisches Set an Gebäuden. Nach und nach werden dann Karten aufgedeckt und jeder legt das darauf abgebildete Haus in seinem Spielplan ab. Hier beginnt es dann spannend zu werden: Das erste Gebäude muss nämlich am Fluss gebaut werden und die nachfolgenden müssen immer an einem bereits bestehenden Haus angelegt werden!

Durch Faktoren wie etwa, wie viele Bäume noch stehen, welche Anzahl an Steinen ihr übrig habt und welche Gebäude gebaut wurden, generiert beziehungsweise verliert ihr Siegpunkte. Am Ende gewinnt natürlich derjenige mit der höheren Anzahl an Punkten!

Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg

2 bis 4 Spieler

Geschätzte Spielzeit: 25 Minuten

Alter: Ab 6 Jahren

Das niedliche Pendant zu den Quacksalbern von Quedlinburg kann ich jedem nur wärmstens empfehlen!

Euch kommt der Name Quedlinburg bekannt vor? Das kommt möglicherweise daher, dass es sich bei dem Spiel um die Kinderversion zum Kennerspiel des Jahres 2018 handelt - Die Quacksalber von Quedlinburg. Doch anstatt Tränke zu brauen, geht es hier viel mehr um ein Rennen, doch das Spielprinzip ist dabei ähnlich: Ihr zieht Tokens aus einem Beutel, die es euch erlauben auf dem Spielfeld weiterzuziehen!

Mehr zum Thema Die Quacksalber von Quedlinburg ist DAS Familienspiel für zauberhafte Abende und jetzt bei Amazon im Angebot! von GamePro Deals

Ihr habt die Wahl, ob ihr das Rennen auf einem Esel, einem Schwein, einer Kuh oder einem Schaf bestreitet. Die niedlichen Futtertoken haben dabei individuelle Zahlenwerte, die ihr dann vorrücken dürft, aber besitzen auch teilweise besondere Fähigkeiten, die euch im Spiel helfen! Doch aufgepasst, es befinden sich auch Traumkrautchips in euren Beuteln - zieht ihr einen solchen, hängen eure Reittiere in ihren Tagträumen fest statt voran zuziehen!