Die Abo-Services PlayStation Plus und PlayStation Now gibt es die ganze Black Friday Woche hindurch, also bis zum Cyber Monday am 30. November, im Sonderangebot. Das gilt nicht nur für den Black Friday Sale im PlayStation Store, sondern auch für fast alle anderen Shops, die die beiden Abo-Dienste anbieten.

Die Preise sind dabei überall gleich. Bei PS Plus ist nur das Jahresabo reduziert, und zwar von 59,99 Euro auf 44,99 Euro. Damit zahlt ihr pro Monat nur noch rund 3,75 Euro.

Das Jahresabo von PS Now gibt es ebenfalls für 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier gibt es aber auch das 3-Monats-Abo günstiger, nämlich für 19,99 Euro statt 24,99 Euro. Mit PlayStation Now bekommt ihr Zugriff auf über 600 PlayStation-Spiele. PS4-Titel, die etwa die Hälfte des Angebots ausmachen, könnt ihr auf die PS4 oder PS5 herunterladen und offline spielen. PS3 Spiele hingegen sind nur per Stream spielbar.

Bei Medion günstiger durch Gutschein

Auch im Medion Shop gibt es PlayStation Plus und PlayStation Now zu den gleichen Angebotspreisen, zu denen man die Abos in anderen Shops bekommt. Allerdings kann man hier durch den Gutscheincode BLACKWEEKGAMES fünf Prozent zusätzlich sparen. Dadurch sinkt der Preis für die Jahresabos auf 42,74 Euro. Das 3-Monats-Abo bei PS Now gibt es für 18,99 Euro.

Günstiger bekommt ihr PS Now und PS Plus laut Vergleichsplattformen derzeit bei keinem anderen Händler. Der Medion Shop hat übrigens übrigens bereits seinen eigenen Black Friday Sale gestartet, in dem es natürlich vor allem hauseigene Produkte wie Fernseher und Laptops günstiger gibt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Medion Shop: Zu den Angeboten des Black Friday Sale