LG OLED-TV günstig wie nie: MediaMarkt startet Black Friday Sale mit brandneuen Top-Angeboten

MediaMarkt hat den Black Friday Sale mit neuen Angeboten gestartet. Zu den Highlights gehört ein hochwertiger LG OLED-TV aus 2023.

MediaMarkt hat seinen Black Week Sale beendet und den richtigen Black Friday Sale gestartet, mit neuen Angeboten, unter denen sich zum Beispiel ein hochwertiger LG OLED-TV befindet, den es noch nie zuvor so günstig gab. Auch Handys, Notebooks, VR-Headsets und zahlreiche günstige Gaming-Angebote sind mit dabei. Hier findet ihr die Übersicht über die Deals:

Die Angebote sollen mindestens bis 9 Uhr morgens am 27. November gelten, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Gut möglich, dass MediaMarkt dann sogar nochmal neue Deals zum Cyber Monday liefern wird. All das gilt übrigens auch für Saturn, wo heute Abend ebenfalls neue Black Friday-Angebote gestartet wurden:

LG OLED C31 4K-TV jetzt günstig wie nie

So günstig wie aktuell im Black Friday Sale gab es den 4K Smart-TV LG OLED C31 laut Vergleichsplattformen noch nie.

High-End-Bild, günstig wie nie: Eines der Highlights des MediaMarkt Black Friday Sales ist der Smart-TV LG OLED C31, den es jetzt in den Größen 55 und 65 Zoll zum neuen Bestpreis gibt. Auch den sehr ähnlichen C37 gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig. Der 2023 erschienene 4K-Fernseher bietet eine hervorragende Bildqualität, die er in erster Linie dem OLED-Display mit seinem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast verdankt.

Mehr Helligkeit und bessere Farben: Im Vergleich zum LG OLED B39, den ihr mit 999€ für die 55-Zoll-Version sogar noch günstiger im MediaMarkt Black Friday bekommen könnt, punktet der LG OLED C31 mit dem stärkeren Bildprozessor und der höheren Spitzenhelligkeit aufgrund seines hochwertigen Evo-Panels. Riesig ist der Qualitätsunterschied zwar nicht, aber mit HDR kann der LG OLED C31 so für noch strahlendere Farben suchen.

Perfekt für PS5 und Xbox Series X: Beim LG OLED C31 bekommt ihr ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen (beim B39 sind es nur zwei). Dadurch könnt ihr aus der Xbox Series X und aus der PS5 das Maximum von 4K 120 fps herausholen. Der niedrige Input Lag ermöglicht es euch zudem, in Games schnell zu reagieren. Durch VRR wird die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert, was Screen Tearing verhindert.

Weitere Angebote im MediaMarkt Black Friday

Auch VR-Headsets wie die Meta Quest 2 gibt's im MediaMarkt Black Friday Sale günstiger.

Selbstverständlich hat der Black Friday Sale bei MediaMarkt noch sehr viel mehr zu bieten als nur den LG OLED C31. Hier haben wir euch ein paar Highlights aus den gerade gestarteten Angeboten herausgesucht:

Neben diesen neuen Deals laufen übrigens auch noch viele der schon früher gestarteten Angebote. Zum Beispiel bekommt ihr bereits seit heute Morgen die PS5 Disc Edition zum Schnäppchenpreis von 429€. Auch die Xbox Series X und die Nintendo Switch OLED gibt es günstig. Hier findet ihr die Angebote:

