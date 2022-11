Black Friday im Xbox Store: Bis zu 90% Rabatt auf rund 900 Spiele sichern

Black Friday ist eigentlich erst am 25. November, aber die Shops sind dieses Jahr mal wieder früh dran: Neben dem PlayStation Store und dem Nintendo eShop hat auch der Xbox Store seinen großen Black Friday Sale gestartet. Dieser liefert rund 900 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One, darunter große AAA-Spiele ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. Obwohl der Xbox Store offiziell nur mit 50 Prozent Rabatt wirbt, haben wir auch Deals gefunden, die bis zu 90 Prozent reduziert sind. Hier eine kleine Auswahl:

Der Xbox Store Black Friday Sale läuft noch bis zum 30. November. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Auch andere Händler haben übrigens bereits ihre Black Friday Sales gestartet, beispielsweise Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto. In unserer GamePro Black-Friday-Übersicht haben wir euch bereits viele Highlights herausgesucht und werden euch auch in den kommenden Tagen, in denen wir noch mit vielen neuen Angeboten rechnen, auf dem Laufenden halten.