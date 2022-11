PS Store Black Friday Sale: Über 500 Spiele für PS4 + PS5 jetzt im Angebot

Der PlayStation Store hat seinen großen Black Friday Sale gestartet. Bis zum 28. November gibt es 585 Sonderangebote für PS4 und PS5, darunter viele große Exklusivhits. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlight vor, wobei wir uns zunächst auf große und vergleichsweise aktuelle Spiele konzentrieren. In künftigen Updates werden wir uns noch auf die Suche nach besonders günstigen Schnäppchen begeben. Wer sowieso lieber selbst die lange Liste der Angebote durchsuchen möchte, kann das hier tun:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

12:55 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ein Muss zum PS5-Launch

Das Spin-Off zum Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man lässt uns in die Rolle von Miles Morales schlüpfen, der in Vertretung für Peter Parker im winterlichen Manhattan für Recht und Ordnung sorgt. Mit dem neuen Protagonisten kommen auch neue Fähigkeiten ins Spiel: So verfügt Miles über Elektroangriffe und kann sich zeitweise unsichtbar machen. Außerdem bringt Marvel’s Spider-Man: Miles Morales einige technische Verbesserungen mit und sieht selbst auf PS4 nochmal ein Stück besser aus als das Original. Auf PS5 könnt ihr entscheiden, ob ihr euch in flüssigen 60 fps von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen oder durch Raytracing realistische Spiegelungen in den Fenstern sehen wollt.

Cyberpunk 2077

12:37 Cyberpunk 2077 - 1.000 kleine Änderungen - eine große Wirkung!

Nachdem es zunächst in einem ziemlich schlechten technischen Zustand erschienen ist, wurde Cyberpunk 2077 unter anderem durch ein Anfang des Jahres erschienenes riesiges Update stark verbessert und befindet sich nun zumindest auf PS5 endlich in dem Zustand, den wir uns erhofft hatten. Inhaltlich hatte das Action-Rollenspiel ohnehin schon immer eine Menge zu bieten. Vor allem die düstere Spielwelt, in der wir uns auf den gefährlichen Straßen einer Großstadt mit Kriminellen und Vertretern skrupelloser Konzerne anlegen, und die vielen spannenden und toll geschriebenen Quests, auf die wir hier stoßen, haben es uns angetan. Fans atmosphärischer RPGs sollten Cyberpunk 2077 jedenfalls nicht verpassen.

Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Horizon Forbidden West ist einer der großen PlayStation-Exklusivhits des Jahres. Das Open-World-Spiel ist im Grunde eine hübschere und bessere Version des Vorgängers Horizon Zero Dawn. Neben den technischen Fortschritten und der noch größeren und abwechslungsreichen Spielwelt hat sich auch das Gameplay verbessert: Die Kämpfe sind noch spannender geworden, was nicht zuletzt an der größeren Vielfalt der Roboter-Dinosaurier liegt, mit denen wir es zu tun bekommen. Deren unterschiedliche Angriffsmuster zwingen uns dazu, unsere Taktik immer wieder anzupassen. Der einzige Nachteil gegenüber dem Vorgänger ist, dass das Geheimnis um die untergegangene Zivilisation bereits gelüftet wurde und die Story daher nicht mehr ganz so spannend ist.

The Last of Us Part 1

11:56 The Last of Us Part 1 - Das Remake ist ein technischer, aber kein spielerischer Meilenstein

Mit The Last of Us Part 1 ist im September eine PS5-Neuauflage des ursprünglich für PS3 erschienenen Exklusivhits erschienen. Inhaltlich hat sich wenig geändert, aber technisch wurde vieles verbessert: Neben neuen Licht- und Partikeleffekten sowie detaillierteren Texturen wurden unter anderem die Charaktermodelle und die Animationen bis hin zur Mimik stark überarbeitet. Dadurch kann die spannende Story des endzeitlichen Actionspiels noch besser in Szene gesetzt werden, was die ohnehin schon dichte Atmosphäre des Originals weiter verstärkt. Der DLC Left Behind ist in dem Remake enthalten, außerdem gibt es noch ein paar Extras wie einen neuen Permadeath- und einen Speedrun-Modus obendrauf.

Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Stray gehört zu den großen Überraschungshits des Jahres, der aufwendig produzierte Indie-Titel hat sogar eine Nominierung für das Spiel des Jahres 2022 bei den Game Awards bekommen. Der Erfolg dürfte viel mit dem Protagonisten und der Spielwelt zu tun haben: Aus der Third-Person-Perspektive spielen wir eine toll animierte und inszenierte Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und nun durch eine mysteriöse, von Robotern bevölkerte Großstadt streift. Dabei stoßen wir immer wieder auf interessante kleine Geschichten, die uns mehr über unsere Umgebung verraten. Neben der Erkundung besteht das Gameplay aus Platforming und kleinen Rätseln, im Vordergrund steht aber eher das Erlebnis als die spielerische Herausforderung.

A Plague Tale: Requiem

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Neben Horizon Forbidden West und Stray ist A Plague Tale: Requiem das dritte Spiel auf unserer Liste, das eine Nominierung zum Spiel des Jahres bei den Game Awards bekommen hat. Das erst vor einem Monat erschienene Action-Adventure dreht sich erneut um Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo, die sich in einer düsteren, pestverseuchten Version des mittelalterlichen Frankreich ein neues Leben in der zunächst noch friedlich wirkenden Provence aufbauen wollen. Dort werden sie aber schnell von ihren alten Problemen eingeholt. Das Gameplay bietet etwas mehr Action als der Vorgänger, da Amicia dazugelernt hat und nun unter anderem eine Armbrust bedienen kann. Nach wie vor spielen Schleichen, Erkundung und Rätsel aber eine große Rolle.

F1 22

2:11 F1 22 zeigt im Trailer einen Überblick zu den ganzen Neuerungen

Die Anfang Juli erschienene Rennsimulation F1 22 bekommt ihr im Black Friday Sale sowohl für PS4 als auch für PS5 zum halben Preis. Vom Vorgänger unterscheidet sie sich vor allem dadurch, dass die zahlreichen Regeländerungen, die die aktuelle Saison mitgebracht hat, von Codemasters detailliert umgesetzt und simuliert werden, bis hin zur niedrigeren Reifentemperatur nach Boxenstopps. Neulinge dürfen sich außerdem darüber freuen, dass sich die recht aggressive KI jetzt so einstellen lässt, dass sie etwas mehr Rücksicht auf eigene Fahrfehler nimmt. Schade ist, dass der Story-Modus fehlt, auch wenn er schon immer eher nebensächlich war. Der Karriere- und der My-Team-Modus sind aber natürlich noch dabei, ebenso wie die Koop-Meisterschaft.

The Quarry

11:56 The Quarry - Test-Video zum Horrorspiel der Until-Dawn-Entwickler

Auch The Quarry gibt es zum halben Preis. Mit dem Horror-Adventure hat das Studio Supermassive Games endlich wieder zu der alten Stärke zurückgefunden, die es bei Until Dawn bewiesen hat. Auch The Quarry ist im Grunde wieder ein Slasher-Horrorfilm zum Selberspielen. Diesmal spielen wir eine Gruppe von Teenagern, die als Aufseher in einem Ferienlager arbeitet und zum Abschluss ihres Jobs eigentlich nur feiern will, als sie eine Gefahr, die wir an dieser Stelle nicht verraten wollen, um ihr Leben fürchten lässt. Die Charaktere orientieren sich noch immer stark an Horrorfilm-Klischees, sind aber etwa komplexer als in Until Dawn. Das Gameplay besteht nach wie vor aus Erkundung, Dialogen und QTEs, Letztere sind aber einfacher geworden.

Dying Light 2: Stay Human

1:00 Dying Light 2 fordert eure Parkour-Skills jetzt noch stärker heraus

Das Anfang des Jahres erschienene Dying Light 2 hebt sich von anderen Zombie- und Open-World-Spielen vor allem durch sein Parkour-System ab. Diese lässt uns in halsbrecherischem Tempo über die Dächer der von Untoten überrannten Stadt rasen. Das klappt allerdings nicht von Anfang an, denn es gibt auch ein auf langfristige Motivation ausgelegtes Fortschrittssystem, durch das wir die besten Fähigkeiten erst freischalten müssen. Für Abwechslung und Spannung sorgen zudem die Tag-Nacht-Wechsel: Während wir uns tagsüber ohne allzu große Gefahr auf Erkundungstouren begeben können, werden die Zombies nachts deutlich stärker, sodass sich Dying Light 2 in ein Survival-Horrorspiel verwandelt.

Sniper Elite 5

Nachdem euch die Vorgänger nach Nordafrika und Italien geschickt haben, geht es in Sniper Elite 5 ins Frankreich des Jahres 1944. Die Story um ein Nazi-Geheimprojekt ist wie immer eher nebensächlich, aber Sniper Elite 5 nutzt das Setting für landschaftlich und architektonisch hübsche Levels. In den großen, offenen Gebieten habt ihr eine Menge spielerische Freiheit. Prinzipiell könnt ihr euch wie in einem Third-Person-Shooter zu eurem Missionsziel durchballern. Mehr Spaß hat man aber, wenn man vorsichtig vorgeht, das Vordringen ins Feindesland gut plant und natürlich mit dem Scharfschützengewehr Gegner aus weiter Entfernung abräumt. Wenn man es gerne anspruchsvoll mag, kann man dabei die Flugbahn der Kugel realitätsnah simulieren lassen.