Nintendo Switch: Black Friday Sale 2022 mit über 1000 Spielen gestartet

Im Nintendo eShop läuft jetzt der große Sale zum Black Friday. Bis zum 30. November bekommt ihr mehr als 1000 Spiele für Nintendo Switch günstiger, darunter auch große First-Party-Titel und Exklusivhits. Manche davon gibt es zum ersten Mal reduziert im Nintendo eShop. In diesem Artikel stellen wir euch einige Highlights kurz vor.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey ist einer der ganz großen Exklusivhits und Kritikerlieblinge für Nintendo Switch. In unserem GamePro-Test hat das 3D-Jump&Run beeindruckende 95 Punkte abgestaubt. Der Platformer steht in der Tradition von Klassikern wie Super Mario 64 oder Super Mario Galaxy, bringt aber viele neue Ideen mit. Eine der spektakulärsten ist das Werfen seiner Mütze Cappy, durch das Mario die Kontrolle über andere Figuren übernehmen kann, was kreative Vorgehensweisen ermöglicht und für noch mehr spielerische Abwechslung sorgt. Außerdem glänzt auch Super Mario Odyssey wieder durch hervorragendes Leveldesign. Ab und zu werden sogar 2D-Abschnitte eingestreut, die nostalgische Erinnerungen an die Ursprünge der Reihe wecken.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3 gilt bis heute als der Maßstab, an dem sich andere Open-World-Rollenspiele messen lassen müssen. Grund dafür ist nicht nur die riesige und trotzdem detaillierte und authentisch wirkende Spielwelt oder die auch für heutige Verhältnisse noch hübsche Grafik. Auch die hervorragend geschriebenen Quests, deren Verlauf sich je nach unseren Entscheidungen stark verändern kann, dürften viel zu dem Erfolg beigetragen haben. Spielerisch bietet The Witcher 3 eine Mischung aus temporeichen Nahkämpfen, Erkundung und Detektiv-Gameplay. Als Hexer haben wir nämlich den Job, Monster zu jagen, die wir allerdings erst mal mit Hilfe unserer besonders geschärften Sinne aufspüren müssen.

Metroid Dread

Metroid Dread gibt es zum ersten Mal im Nintendo eShop günstiger. Das jüngste Spiel der berühmten Reihe kehrt zu deren Ursprüngen zurück und setzt trotz 3D-Grafik auf traditionelle 2D-Levels. Die Geschichte schließt an das 2002 erschienene Metroid Fusion an. Wir spielen erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die diesmal auf dem Planeten ZDR den Ursprung einer geheimnisvollen Nachricht aufspüren soll und es dabei unter anderem mit feindseligen Forschungsrobotern zu tun bekommt. Da Samus ihre alten Fähigkeiten wieder mitbringt, werden sich Fans der Vorgänger schnell wohl fühlen. Zudem erlernt sie im Spielverlauf viele neue Tricks. Wer erst mal probespielen will, findet im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps ist wie der Vorgänger Ori and the Blind Forest ein hübscher 2D-Action-Platformer, der schon durch sein märchenhaftes Artdesign fasziniert. Auch diesmal werden zudem wieder ein atmosphärischer Soundtrack und eine rührende Geschichte geboten. In Letzterer spielt neben dem Waldgeist Ori die Eule Ku eine große Rolle. Beide stürzen zusammen über einem fremden, von mysteriösen Irrlichtern bewohnten Gebiet ab und werden dabei getrennt. Mit Ori begeben wir uns nun auf die Suche nach Ku, welche uns durch harte Kämpfe und forderndes Platforming nicht leicht gemacht wird. Zwischendurch bringen ein paar Rätsel etwas Entspannung.

GRIS

GRIS ist eine Mischung aus Adventure, Platformer und Erkundungsspiel, in der wir die Protagonistin durch eine wunderschön gezeichnete, surreale 2D-Welt steuern. Zunächst wirkt diese noch recht grau und trostlos, doch durch unsere Aktionen bringen wir nach und nach die Farben zurück. Dabei hilft uns der Gesang der Hauptfigur, der Tiere und Pflanzen wieder zum Leben erwecken kann. Spielerisch ist GRIS eher einfach gestrickt, sterben können wir auf unserer Reise nicht. Tiefe bietet dafür die Geschichte, die sehr ernste Themen wie Verlust und Einsamkeit behandelt und ganz ohne Text allein durch die Bilder erzählt wird. Es geht also eher um ein gefühlvolles Erlebnis als um forderndes Gameplay.

Subnautica: Below Zero

Im Ableger Below Zero zum Survival-Hit Subnautica müssen wir erneut eine Unterwasserbasis auf dem lebensfeindlichen Planeten 4546B errichten. Diesmal verschlägt es uns allerdings in eisige Regionen, sodass wir nicht nur für genügend Nahrung, sauberes Wasser und Atemluft sorgen, sondern auch stets unsere Körpertemperatur im Auge behalten müssen, was das Überleben nochmal ein gutes Stück schwieriger macht. Daneben spielt abermals die Erkundung unserer geheimnisvollen Umgebung eine große Rolle, in der wir wieder auf beeindruckende Alien-Bauwerke und auf riesige und teils gefährliche Kreaturen stoßen. Bis zum Ende der spannenden Geschichte könnt ihr mit rund 20 Stunden Spielzeit rechnen.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Wie schon der erste Teil der Reihe mischt auch Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung die Spielwelt der Zelda-Reihe mit dem Hack&Slash-Gameplay im Stile eines Dynasty Warriors. Ihr mäht also ganze Horden von Gegnern nieder, und zwar mithilfe zahlreicher und spektakulär inszenierter Spezialfähigkeiten. Dabei stehen euch 20 spielbare Charaktere aus dem Zelda-Universum zur Verfügung, die über individuelle Waffen und Angriffe verfügen. Während Link natürlich auf Schwert und Bogen zurückgreift, verwendet beispielsweise Königin Urbosa elektrische Attacken. Für Zelda-Fans lohnt sich der Kauf übrigens auch deshalb, weil hier die Vorgeschichte zu Breath of the Wild erzählt wird. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo.

Disco Elysium – The Final Cut

Disco Elysium gehört zu den größten Indie-Hits der letzten Jahre. Das kreative Rollenspiel lässt uns in die Haut eines heruntergekommenen und reichlich verwirrten Detektivs schlüpfen, der in der Welt Elysium (die stark an die Erde des 20. Jahrhunderts erinnert) schwere Verbrechen aufklären soll. Bei der Lösung unserer Fälle stehen uns stets eine ganze Menge verschiedener Vorgehensweisen offen, abhängig davon, welche Werte wir bei der komplexen Charakterentwicklung gesteigert haben. Daneben begeistert Disco Elysium durch die spannende Story und die hervorragend geschriebenen Dialoge. Der Final Cut bietet neben diversen kleineren Verbesserungen auch zusätzliche Missionen und vollständig vertonte Dialoge, wenn auch nur auf Englisch.

The Gardens Between

Das farbenfrohe Adventure The Gardens Between dreht sich um das Mädchen Arina und den Jungen Frendt, die zusammen mit ihrem Baumhaus in eine bizarre, fremde Welt geschleudert werden, in der Teile der Landschaft aus riesigen Alltagsgegenständen wie Sofas, Fernsehern oder Eierkartons bestehen. Ähnlich ungewöhnlich wie die Spielwelt ist auch das Gameplay: Wir kontrollieren die beiden Spielfiguren nämlich nicht direkt, sondern manipulieren die Zeit. Auf diese Weise sorgen wir dafür, das Arina und Frendt im richtigen Moment die richtigen Dinge tun, um die zahlreichen Rätsel auf ihrem Weg zu lösen. Im Laufe des Abenteuers wird darüber hinaus eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft erzählt.