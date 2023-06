Blade Runner bekommt erstes Spiel seit 25 Jahren und sieht im Teaser-Trailer schon jetzt beeindruckend aus

Es ist nicht gut um die Zukunft der Menschheit bestellt.

In seinem eigenen Showcase hat Annapurna Interactive enthüllt, dass es an einem neuen Titel aus dem Blade Runner-Universum arbeitet. Bislang war der Publisher für das Cyberpunk-Katzen-Abenteuer Stray bekannt, nun soll die nächste Dystopie folgen. Im Showcase gab es einige Details und einen ersten Teaser-Trailer, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Blade Runner 2033 Labyrinth: Die wichtigsten Infos

Was uns mit Blade Runner 2033 Labyrinth erwartet, sehr ihr im ersten Teaser-Trailer:

Worum geht’s? Der neue Titel heißt Blade Runner 2033: Labyrinth und ist das erste Spiel seit 25 Jahren aus dem Franchise. Die Handlung spielt, wie der Name bereits verrät, im Jahr 2033. Somit lässt sich das Spiel geschichtlich zwischen dem originalen Blade Runner und Blade Runner 2049 einordnen. Der Titel versetzt uns in ein dystopisches Los Angeles nach dem Blackout.

Annapurna hat bislang noch nicht verraten, in welches Genre sich das Spiel kategorisieren lässt und was wir gameplaytechnisch erwarten dürfen. Einen Hinweis darauf erhalten wir nur dadurch, dass die Entwicklung von Chelsea Hash geleitet wird.

Hash hat in der Vergangenheit unter anderem an What Remains of Edith Finch gearbeitet und erklärt IGN gegenüber, dass sie durch das Spiel gelernt habe, Geschichten in Videospielen zu erzählen. Diese Erfahrung hilft ihr bei Blade Runner 2033 Labyrinth:

BR2033 ist ein sehr erzählerisches Spiel, daher kann ich mich oft auf mein Erlerntes aus Edith Finch stützen. Auf der anderen Seite haben uns Projekte wie Solar Ash und unsere Arbeit im Bereich der interaktiven Musik eine unglaubliche Begeisterung für den Einsatz fortschrittlicher Grafiken als Gameplay-Tools vermittelt. Unser Wunsch, eine breite Palette von Disziplinen als Ausdrucksmittel zu nutzen, wird sich im endgültigen Spiel definitiv wiederfinden.

Demnach wird der Fokus des neuen Blade Runner-Titels auf der Narrative liegen. Das Spiel soll sich an die Filmreihe halten, aber Hash wird auch das originale Material aus den Büchern mit einfließen lassen. Das Setting wird das gleiche wie im originalen Blade Runner aus 1997 sein.

Wann und für welche Plattformen Blade Runner 2033: Labyrinth erscheinen wird, hat Annapurna nicht verraten. Demnach müssen wir uns wohl noch mehrere Monate gedulden, bis das Spiel erscheinen wird. Auf neue Informationen müssen wir hingegen nicht allzu lange warten, denn Annapurna verspricht, „bald“ neue Details zu enthüllen.

Darum geht es in Blade Runner

Die Menschheit lebt in einer düsteren Welt zusammen mit sogenannten Replikanten. Dabei handelt es sich um künstlich erschaffene Menschen, die kaum von natürlich geborenen Menschen zu unterscheiden sind. Allerdings sind die Roboter den Menschen in so ziemlich allem überlegen, weshalb ihre Lebensspanne auf wenige Jahre begrenzt wurde. Dadurch soll eine Revolution der Maschinen verhindert werden.

Doch es kommt, wie es kommen muss: Einige Replikanten nutzen ihre Intelligenz, um doch eine Bedrohung für die Menschheit zu werden. Nun liegt es an fähigen Menschen, die Revolte zu stoppen.

Wie findet ihr die ersten Bilder zum neuen Blade Runner-Titel?