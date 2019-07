Blair Witch - 10 Minuten Gameplay zur Horror-Hoffnung für Xbox One

Blair Witch wurde zwar gerade erst auf der E3 2019 vorgestellt, doch das neue Horror-Spiel von Bloober Games (Layers of Fear, Observer) erscheint schon in einem Monat. Bis auf den Enthüllungstrailer gab es bislang nicht viel zu sehen. Doch jetzt gibt es seitens GameInformer die ersten 10 Minuten reines (und kommentiertes) Gameplay zum Spiel.

Erstes Gameplay zum 1990er Hexenhorror

Grusel im Wald: Falls ihr also wissen wollt, ob Blair Witch gruselig wird, könnt ihr einen etwas umfangreicheren Blick auf das Spiel zur kultigen Film-Reihe werfen. Das Gameplay zeigt zwar nicht das versprochene Kampfsystem - was für Blooper Games etwas Neues wäre - aber sonst gibt es viel von gruseligen Wäldern, seltsamen Ereignissen und süßen Hunden zu sehen.

Bullet, unser Hund in Blair Witch, dient in diesem Gameplay-Ausschnitt als eine Art Guide und führt uns durch die Wälder. Offenbar stammen die Spielszenen aus dem Anfang von Blair Witch, da wir noch in regelmäßigem Funkkontakt stehen und gerade erst auf die ersten Seltsamkeiten aufmerksam werden.

Ein besonders wichtiges Feature von Blair Witch ist hier auch noch nicht wirklich zu spüren: die Zeitschleifen. Allerdings haben die polnischen Entwickler hier schon etwas mehr verraten. Alle Infos dazu findet ihr hier:

Blair Witch

Euch retten weder Kampf noch Zeitreise

Blair Witch erscheint am 30. August für Xbox One und PC.