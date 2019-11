Blair Witch-Horror kommt mit neuen Inhalten auf die PS4

Das wird Horror-Fans auf der PS4 freuen. Entwickler Bloober Team (Layers of Fear) hat soeben mit einem Trailer Blair Witch für die PlayStation 4 angekündigt. Das Spiel ist bereits Ende August für Xbox One und PC erschienen. In unserem Test konnte das Spiel durchaus überzeugen.

Wann erscheint das Spiel? 03. Dezember 2019.

Die Veröffentlichung erfolgt zunächst ausschließlich in digitaler Form. Eine Retail-Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neue PS4-exklusive Inhalte: Das Hauptspiel wird um das "Good Boy Pack" ergänzt. Der zusätzliche Content dreht sich dementsprechend um unseren treuen Begleiter, Hund Bullet.

Der Trailer zur Ankündigung:

Was ist Blair Witch für ein Spiel?

Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Entwickler: Blobber Team

Blobber Team GP-Wertung: 78

Um was geht's? Wir schreiben das Jahr 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Ihr schlüpft in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit einer turbulenten Vergangenheit, und nehmt an der Suche teil. Was als gewöhnliche Suchaktion beginnt, verwandelt sich schon bald in einen Albtraum, in dem ihr gezwungen seid, euch euren Ängsten und der Hexe von Blair zu stellen - einer mysteriösen Gestalt, die den Wald heimsucht.

