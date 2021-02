BlizzCon-Prognose: Heute live bei uns im Stream

Diesen Donnerstag ab 19:00 Uhr heißt es auf dem GameStar-YouTube-Kanal und unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions wieder "React Live". In der zweistündigen Sendung sprechen Mitglieder unseres Video-Teams mit Kollegen aus der Redaktion und/oder externen Gästen über die Themen der Woche. Einige davon wählen unsere Gäste aus; viele aber kommen von EUCH, denn wir wollen natürlich vor allem wissen, was euch bewegt und welche Spielethemen euch vor allem auf den Nägeln brennen.

Diese Woche begrüßen euch Maurice Weber, Maryling Marx und René Heuser. Großes Thema wird die kommende BlizzCon sein, die an diesem Wochenende stattfindet. Was hat Blizzard für uns in pett? Kommt wirklich ein Remaster von Diablo 2? Und gibt es Neues zu Diablo 4? Was erwarten wir von Overwatch, WoW & Co.?

Weitere Themen suchen wir aus dem Chat aus. Postet einfach unter !thema im Chat, was euch auf dem Herzen liegt. Funktioniert natürlich sowohl auf YouTube als auch auf Twitch.

Heute geht es um:

- Die kommende BlizzCon: Was wird Blizzard Neues zeigen?

- Blizzards Status Quo: Wie steht es um die Firma?

- Die Zukunft der Blizzard-Marken