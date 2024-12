Konkurrenz für The Witcher 4: Ex-CD Projekt-Devs teasen eigenes AAA-Rollenspiel mit Open World an

The Blood of Dawnwalker von ehemaligen Witcher-Devs hat einen Reveal-Termin.

Spätestens seit den Game Awards und dem ersten richtigen Trailer zu The Witcher 4 können es einige von euch sicher kaum noch erwarten, das nächste große Rollenspiel von CD Projekt in die Finger zu bekommen. Bis es soweit ist, könnte es allerdings noch eine ganze Weile dauern.

Zum Glück gibt es auch Neuigkeiten zu anderen großen Titeln – so etwa zu The Blood of Dawnwalker. Was das Spiel mit den Hexer-Spielen gemeinsam hat, verraten wir euch hier.

AAA-Rollenspiel bekommt seinen großen Reveal

The Blood of Dawnwalker, oder einfach Dawnwalker, wie es die Devs selbst gerne in kurzer Form bezeichnen, ist seit einiger Zeit beim polnischen Studio Rebel Wolves in Arbeit. Und hier schließt sich bereits der oben angedeutete Kreis, denn das Team besteht aus ehemaligen Witcher 3- und Cyberpunk 2077-Devs.

Viel ist bisher nicht über das Spiel bekannt, allerdings soll es sich bei Dawnwalker um ein großes AAA-Rollenspiel mit offener Spielwelt handeln. Nun hat das Studio aber ein Game-Reveal-Event angekündigt, dass uns am 13. Januar 2025 mit allerhand neuen Infos und einem Trailer versorgen soll.

Den Teaser zum Event könnt ihr hier anschauen:

0:44 The Blood of the Dawnwalker: Bald gibt's neue Infos zum neuen Open-World-RPG

In der Ankündigung zum Event heißt es:

"Versammelt euch auf dem Dawnwalker Twitch-Kanal, um mehr über Vale Sangora zu erfahren - seine turbulente Geschichte, seine Naturlandschaften und seine geheimnisvollen Bewohner.



Erlebt die Premiere eines CGI-Trailers, der als Eröffnung des Spiels dient, erfahrt mehr über die Säulen und Hauptkonzepte des Spiels, erhaltet einen ersten kleinen Einblick in das Gameplay … und vieles mehr."

Was wir durch die Ankündigung erfahren, ist, dass die Spielwelt offenbar Vale Sangora heißt. Außerdem wird an anderer Stelle betont, dass das Event unter dem nächsten Vollmond stattfindet - sicher kein Zufall und womöglich ein Hinweis auf die Thematik von Dawnwalker. Bekommen wir es etwa mit Werwölfen oder ähnlichem zu tun?

Bereits im Oktober kündigte das Studio an, für Dawnwalker mit Bandai Namco als Publisher zusammenzuarbeiten. Damals beschrieb man das Spiel als Dark Fantasy Sandbox RPG, das im mittelalterlichen Europa spielt – auch hier erkennen wir die Wurzeln der Entwickler*innen also gut wieder.

Spätestens nach dem Reveal-Event erfahrt ihr hier dann natürlich auch alles weitere zu The Blood of Dawnwalker. Findet ihr das Spiel bisher spannend und werdet ihr euch die Ankündigung anschauen? Verratet es uns in den Kommentaren!