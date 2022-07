The Witcher: A New Saga Begins - Alle Infos und Gerüchte zu Teil 4

CD Projekt Red kündigte im März 2022 ein neues The Witcher-Spiel an, das bislang keinen finalen Namen hat, aber gerne als The Witcher 4 betitelt wird. Außer eines mysteriösen Hexer-Medaillons und der Bekanntgabe einer Partnerschaft gab es kaum Informationen. Mittlerweile gibt es aber weitere Details von offizieller Seite sowie einige Gerüchte, die uns schon ein grobes Bild vom Spiel verschaffen. In diesem Artikel fassen wir all das für euch knapp zusammen, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend gepflegt und mit neuen Infos aktualisiert, sobald neue Informationen zum Spiel auftauchen.

Inhaltsverzeichnis:

Name: Das neue Spiel heißt nicht The Witcher 4

"The Witcher: A New Saga Begins" ist nicht der Titel des Spiels, sondern lediglich ein Hinweis auf dem Teaserbild, das es zur Ankündigung zu sehen gab. Und auch wenn das neue Witcher-Projekt gerne als "The Witcher 4" betitelt wird, ist das ebenfalls nicht der Name des Spiels. Bis CD Projekt Red hier aber die Katze (oder besser gesagt Luchs) aus dem Sack lässt, werden diese Namen weiterhin gerne als Synonym verwendet.

Release: Wann erscheint das Witcher-Spiel?

Bislang gibt es keinerlei Leaks und Gerüchte, wann The Witcher mit seiner neuen Saga beginnt. Das Spiel ist aktuell aus der Recherche-Phase raus und befindet sich damit in einer frühen Entwicklungsphase. Die Unreal Engine 5 beschleunigt zwar die Arbeit, rechnet aber trotzdem nicht zu bald damit. Besonders nach dem Release-Debakel von Cyberpunk 2077 wird sich CD Projekt Red sicherlich genug Zeit lassen, um das Spiel technisch nicht zu vermasseln.

Die Unreal Engine 5 soll übrigens auch verhindern, dass das Spiel "auseinanderbricht":

9 3 The Witcher 4 Spiel nutzt Unreal Engine 5, um nicht 'auseinanderzubrechen'

Plattformen: Für welche Konsolen erscheint das Spiel?

Das neue Wichter-Spiel setzt im Zusammengang mit einer Epic-Partnerschaft auf die Unreal Engine 5. Demnach dürfte das Spiel auf PC nicht nur (zeit)exklusiv im Epic Games Store erscheinen, sondern auch ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration, also PS5 und Xbox Series X/S, erscheinen.

Story: Worum geht es?

Luchs-Medaillon: Das Teaserbild der Ankündigung zeigt ein Hexer-Medaillon, das zwar auch einer Katze ähnelt, aber tatsächlich einen Luchs darstellen soll, wie CD Projekt Red letztendlich bestätigte. Das dürfte zu einer Hexerschule gehören, die im Spiel eine große Rolle einnehmen wird. Ob wir aber Teil dieser Schule sind oder wie wir sonst mit ihr in Verbindung stehen, ist unklar.

Hier seht ihr das Medaillon:

Das interessante daran: Offiziell gibt es gar keine Luchs-Schule im Witcher-Universum. Sie entspringt bislang nur einer Fan-Fiction, von der einer der Autoren die Schule gar nicht in einem Spiel sehen will, da er sie für "mittelmäßig" hält.

Was es mit der Luchs-Schule genau auf sich hat, könnt ihr in einem Artikel zu den Hexer-Medaillons nachlesen:

12 2 Mehr zum Thema The Witcher 4-Medaillon: Es ist ein Luchs und keine Katze, sagt CD Projekt Red

Gameplay: Was wird das für ein Spiel?

Wir spielen nicht Geralt? Mit The Witcher 3 hat die Geschichte von Geralt ein Ende gefunden. Wir dürfen also mit einem anderen spielbaren Charakter rechnen, was auch nochmal durch "Eine neue Saga beginnt" und das Luchs-Medaillon angedeutet wird.

Spielen wir stattdessen Ciri? Das könnte durchaus sein, Gerüchte dazu gab es immerhin bereits, allerdings schwächt das Luchs-Medaillon diese Theorie wieder etwas ab. Hätte es sich bei dem Medaillon um eine Katze gehandelt, wäre es ein starkes Zeichen dafür, dass Ciri diesmal die Hauptrolle übernimmt, da sie ein solches Medaillon besitzt.

Wie es um eine weibliche Hexerin steht, dröseln wir in diesem Video auf:

Bei The Witcher: A New Saga Begins wird es sich wieder um ein AAA-Rollenspiel mit einer Open World handeln. Dynamische Echtzeit-Kämpfe inklusive Hexer-Zeichen, abwechslungsreiche Nebenaufgaben, Alchemie, Entscheidungen und fiese Monster – das neue Witcher-Spiel sollte sich spielerisch nicht allzu sehr vom letzten Teil The Witcher 3: Wild Hunt unterscheiden und setzt vermutlich wieder auf DLCs. Offizielle Details gibt es bislang aber nicht.