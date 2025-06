The Witcher 4 wird erstmals nicht primär für PC sondern für Konsolen entwickelt - und Schuld ist Cyberpunk

The Witcher 4 will ein ähnliches Debakel wie zum Cyberpunk-Release auf Konsolen vermeiden.

The Witcher 4 soll laut CD Projekt Red ein ambitioniertes Projekt werden. Erst kürzlich haben wir eine grafisch ziemlich beeindruckende Unreal Engine 5.6-Tech-Demo zum Spiel gesehen. Die lief aber nicht wie üblich auf einem PC, sondern wurde auf einer PlayStation 5 gerendert. Das hat auch einen guten Grund: Der Entwickler legt nämlich diesmal deutlich mehr Fokus auf die Konsolen-Versionen.

The Witcher 4 wird nicht für Konsolen runterskaliert

Im Interview mit Digital Foundry haben mehrere Entwickler von CDPR über ihre Pläne für The Witcher 4 gesprochen. Dabei wird klar, dass sich einiges bei der Herangehensweise im Vergleich zu den letzten Spielen geändert hat.

Damit ist nicht nur die neue Engine gemeint – immerhin läuft The Witcher 4 in Unreal Engine 5 anstelle der hauseigenen REDengine – auch der Fokus auf die Konsolen-Versionen hat sich geändert. Charles Tremblay, VP of Technology bei CDPR, erklärt dabei, dass Release-Probleme bei früheren Spielen zu diesem Umdenken geführt haben:

"Wir haben super große Ambitionen für dieses Projekt. Und wir machen immer PC zuerst und pushen [Technologie] und dann versuchen wir, runterzuskalieren. Aber dann hatten wir so viele Probleme in der Vergangenheit. Deshalb wollten wir dieses Mal zuerst für Konsolen entwickeln."

Vielen Fans dürfte hier vor allem noch der seinerzeit desaströse Release von Cyberpunk 2077 im Gedächtnis geblieben sein. Sony entfernte das Spiel aufgrund der Performance-Probleme auf PS4 zwischenzeitlich sogar komplett aus dem Store. CD Projekt besserte später noch ordentlich nach, die letzten Updates erschienen dann aber nur noch für Current Gen-Konsolen und PC.

Eine der Herausforderungen bei The Witcher 4 ist dabei, dass das Spiel auf allen Konsolen mit 60 fps laufen soll. Das gilt auch für die Xbox Series S-Version, wobei das Team hier aber noch dran knobelt:

"Ich kann sagen, dass 60 fps definitiv eine extreme Herausforderung auf der Series S sein wird. Sagen wir einfach, dass das etwas ist, was wir lösen müssen."

Falls ihr lieber am PC zockt, sollt ihr euch aber wohl ebenfalls keine Sorgen machen müssen. CD Projekt Red verspricht, dass man auch für PC-Spieler*innen die bestmögliche Erfahrung bieten will. Immerhin fing das Unternehmen als PC-Entwickler an. Was genau das für die PC-Version bedeuten wird, kann CDPR zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

Was ist euer Plan aktuell: Werdet ihr euch The Wichter 4 für PC oder Konsole holen?