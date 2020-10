Fantastisches PS4-Video zeigt die 185 besten Spiele dieser Generation

Kurz vor dem Start in eine neue Konsolengeneration ist es doch immer nochmal schön zurückzublicken. Sich nochmal daran zu erinnern, was wir in den vergangenen sieben Jahren auf der PS4 erlebt haben. Der YouTube-Kanal PlayStation Access hat jetzt ein ganz hervorragendes Video hochgeladen, das eine Sekunde aus jedem Spiel zeigt, das die PlayStation 4-Ära geprägt hat. Gezeigt werden nicht nur Exclusives, sondern all die Titel, mit denen wir unseren Spaß hatten.

Das über drei Minuten lange, hervorragend geschnittene Video könnt ihr euch hier anschauen:

Die PS4-Ära: Von Killzone bis Ghost of Tsushima

Wer die PS4 vorbestellt oder beim Händler seiner Wahl Glück hatte, für den Begann die Current-Gen in Deutschland am 29. November 2013. Los ging's unter anderem mit Titeln wie Killzone: Shadow Fall, Knack, Contrast und Resogun. Ein rückblickend eher kleiner Vorgeschmack auf das, was später mit God of War, einem Horizon Zero Dawn, Bloodborne und hunderten weiteren Spielen folgen sollte.

Zwar mottet Sony die PS4 noch nicht ein und wird auch im kommenden Jahr die Konsole mit vielversprechenden Spielen unterstützen, gefühlt endet doch mit dem Launch der PS5 am 12. November eine Ära. Eine Ära, die sich 2020 mit The Last of Us Part 2, Dreams und Ghost of Tsushima nochmal von seiner besten Seite zeigte.

Die für uns besten Spiele der PS4 haben wir in einem Ranking für euch aufgeführt:

Release, Preis und alle weiteren Infos zur PS5

Wollt ihr euch über die neue PlayStation-Ära informieren, haben wir hier auf GamePro.de alle wichtigen Informationen für euch.

Die PS5 erscheint hierzulande am 19. November 2020 zum Preis von 499 Euro für die Standard-Edition und 399 Euro für die All Digital-Edition.

Alle Infos zu den Hardware-Specs, den neuen Features, dem DualSense-Controller und mehr findet ihr in unserer großen Übersicht:

Wie gefällt euch das Video und welches Spiel war auf der PS4 euer absolutes Highlight?