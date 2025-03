Dreht mal eure PlayStation-Discs – vielleicht verrotten sie, ohne dass ihr es merkt

Die roten Bereiche umkreisen die vom sogenannten "Disc Rot" betroffenen Zonen dieser DVD, die wir als GamePro vor rund 16 Jahren vom Publisher als Review-Version zugesandt bekamen.

In eurem Schrank, auf eurem Regal oder schlimmstenfalls irgendwo vergraben hinter Möbeln auf dem Dachboden rotten eure Spiele auf Datenträgern – so viel ist Fakt. Denn eines steht fest, irgendwann ist nicht mehr an die Daten ranzukommen, egal ob sie auf CDs, DVDs oder Blu-Rays gepresst oder geschrieben wurden. Doch die entscheidende Frage lautet: Ab wann ist Schluss?

Wir klären die wichtigsten Faktoren hinter der Haltbarkeit von optischen Datenträgern auf und zeigen euch, wie ihr den sogenannten „Disc Rot“ erkennt.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Nichts währt ewig, auch keine Blu-Ray

Jede CD, DVD oder auch Blu-Ray wird aufgrund chemisch-physikalischer Prozesse den Zeitpunkt erreichen, wo die auf ihr gespeicherten Daten als verloren gelten müssen. Wie sogenannter „Disc Rot“ aussieht, könnt ihr im Titelbild erkennen.

Wann solche oder andere Schäden auftreten, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. Je nach Umgang und Lagerung kann sich die Lebensdauer stark verkürzen. Tipps zur Vermeidung solch beschleunigten Verfalls folgen weiter unten. Zuvor gehen wir aber auf die aktuell geltenden Schätzungen aus der Materialforschung ein.

Generell gilt: Gebrannt hält kürzer als gepresst. Also alle Filme oder Spiele auf offiziellen Datenträgern (zum Beispiel PlayStation-Discs jeder Art) bewahren ihre Daten zuverlässiger. Die Art und Weise, wie die Daten geschrieben werden, macht hier einfach den Unterschied.

Für die einzelnen Arten von Discs gelten diese groben Richtwerte:

Gepresste CDs, DVDs oder Blu-Rays: bis zu 100 Jahre

Gebrannte CDs und DVDs, hochwertig: bis zu 100 Jahre

gebrannte Standard-CDs: bis zu 50 Jahre

Gebrannte Blu-Rays, hochwertig: eher unter 50 Jahre

gebrannte Standard-DVDs: bis um die 20 Jahre

Gebrannte Standard-Blu-Rays: unter 20 Jahre

Wer sich eingehender mit dem Thema beschäftigen möchte, findet bei Forschungsdaten.info eine gute deutschsprachige Übersicht. Für noch mehr Details und exakte Erklärungen, was genau überhaupt passiert, wenn sich optische Datenträger verabschieden, seid ihr beim kanadischen Konservations-Institut richtig aufgehoben.

Übrigens: Wer jetzt denkt: „Kann mir ja egal sein, ich kaufe alles digital, das währt schon ewig!“ Euch müssen wir leider reinen Wien einschenken: Egal ob Steam, Ubisoft, Sony oder Epic – bei allen Shops gibt es keine Garantie, dass ihr für immer Zugriff auf eure Spiele habt. Die Kolleg*innen von GameStar haben das mal an den Beispielen Steam und Ubisoft näher betrachtet.

Tipps für die Aufbewahrung von CDs, DVDs und Blu-Rays

Wollt ihr möglichst lange etwas von euren Datenträgern haben, solltet ihr folgende grobe Leitsätze beherzigen:

Putzt eure CDs vorsichtig mit weichen Tüchern, wischt immer von innen nach außen – nie im Kreis. Zur Entfernung von Fett kann Geschirrspülmittel eingesetzt werden. Staub oder anderen losen Dreck blast ihr am besten mit trockener Druckluft fort. Mehr Informationen auf Englisch findet ihr hier .

. Bewahrt die Discs am besten immer einzeln in Schutzhüllen auf. Sie sollten auch vor Lichteinfall geschützt werden.

Lagert CDs, DVDs und Blu-Rays möglichst in trockenen und normal klimatisierten Räumen. Das heißt: Ein feuchter Keller oder ein Dachboden, auf dem im Sommer mitunter mehr als 40 Grad Celsius herrschen, eignen sich nicht. 20 bis 50 Prozent Luftfeuchtigkeit sowie Temperaturen zwischen 5 und 30 Grad Celsius sind okay. Im Hinblick auf Hitze oder Kälte gilt ein relativ großzügiger Spielraum – solange ihr keine für unsere Breiten ohnehin eher ungewöhnlichen Werte erreicht.

Checkt bei wichtigen Datenträgern durch bloßes Anschauen der Leseseite oder sogar durch Einlegen gelegentlich den Zustand.

Doch ruhig Blut: Selbst wenn ein für euch wichtiger Datenträger auf dem Gerät eurer Wahl nicht mehr lesbar ist, können vielleicht Datenrettungs-Dienstleister ihn doch noch auszulesen. Teils kann es auch einfach helfen, wie die oben verlinkte kanadische Behörde schreibt, ein anderes Gerät zu nutzen. Allerdings wäre spätestens dann ein Backup ratsam!

Wie haltet ihr es mit euren optischen Datenträgern? Bewahrt ihr all eure Spiele-Discs an einem zentralen Ort auf? Macht ihr euch da überhaupt Gedanken drüber? Und habt ihr selbst schon mal einen Fall von verrottenden CDs oder DVDs erlebt?