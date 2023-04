An alle PS Plus-Abonnenten: Kauft ihr eigentlich noch Spiele?

Anmerkung: In dieser Umfrage unterscheiden wir PS Plus nicht in die drei Stufen Essential, Extra und Premium. Je teurer das Abo, desto mehr Spiele stehen zwar zur Auswahl, aber selbst mit PS Plus Essential erhaltet ihr schon drei oder mehr Spiele pro Monat. Außerdem wollen wir so die Umfrage einfach halten.

Schreibt uns aber gerne in die Kommentare, welches PS Plus-Abo ihr besitzt und wie das mit eurer Wahl in der Umfrage zusammenpasst. Immerhin gibt es viele unterschiedliche Gründe, warum ihr Spiele noch immer oder halt eben nicht mehr selbst kauft.

Einen umfangreichen Überblick mit allen wichtigen Infos zu PS Plus findet ihr hier:

PS Plus liefert ständig Spielenachschub, ist aber keine Wundertüte

Egal ob ihr mit PS Plus Essential monatlich (in der Regel) drei Spiele ohne Zusatzkosten bekommt, oder über das teurere PS Plus Extra und PS Plus Premium auf einen großen, ständig wechselnden Spielekatalog zurückgreift, neuer Spielenachschub ist garantiert. Warum also überhaupt noch in den Laden oder Online-Store gehen und dort Spiele kaufen!? Seht ihr das auch so, oder kauft ihr trotz PS Plus-Abonnement noch Spiele?

Vielleicht möchtet ihr bestimmte Titel ja trotzdem besitzen, weil es sich dabei um eure absoluten Lieblingsspiele handelt? Oder ihr wollt die Extras aus digitalen oder physischen Special Editions haben? Womöglich reicht euch das PS Plus-Angebot auch einfach nicht aus?

Immerhin handelt es sich bei den PS Plus-Zugängen um Spiele, die schon einige Monate, wenn nicht sogar Jahre alt sind. Die brandheißen und neu veröffentlichten Titel gibt es – mit wenigen Ausnahmen wie Stray für Extra/Premium – nicht bei PS Plus. Und das wird sich wohl auch nicht ändern, zumindest nicht wenn es um große Day One-Releases geht:

Außerdem spielt ja auch immer noch der Geschmack mit rein. Nicht jedes Spiel sagt einem zu. Es kann also auch mal vorkommen, dass ein neuer Monat nichts Spannendes im Gepäck hat.

PS Plus ist mit seinen drei Modellen für viele zwar ein lohnender Abo-Service, der auch den einen oder anderen Kauf erspart, aber damit eben auch keine Wundertüte.

Stimmt also mit ab und packt uns eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Mitmachen! Wir sind auf eure Antworten gespannt.