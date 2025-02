Die nächste Xbox-Konsole soll Microsoft-intern bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht haben

Vor der Xbox ist nach der Xbox: Microsoft will auch weiterhin Konsolen-Hardware veröffentlichen.

Auch wenn es sich nicht so anfühlt: Sonys PS5 und Microsofts Xbox Series S/X werden dieses Jahr fünf Jahre alt. Kein Wunder also, dass sich die Konzerne hinter verschlossenen Türen bereits mit den Nachfolge-Konsolen der aktuellen Generation beschäftigen. Und wenn es nach einem bekannten Insider geht, befindet sich die nächste Xbox bereits auf gutem Wege.

Microsoft macht weiterhin Konsolen und die nächste Xbox hat intern wichtigen Meilenstein passiert

Darum geht's: Microsoft hat im Gegensatz zu Sony und der PS5 Pro kein richtiges Mid-Gen-Upgrade der aktuellen Konsolengeneration an den Start gebracht. Auch im Hinblick auf die Release-Strategie von First Party-Spielen gibt es immer weniger Plattform-Exclusives. Aber trotzdem will Microsoft weiterhin eigene Konsolen und somit auch eine neue Xbox auf den Markt bringen.

Das sagt der Insider: Laut Jez Corden von Windows Central befindet sich Microsoft aktuell in einer seltsamen Position. Die First Party-Exclusives erscheinen immer häufiger auch auf der PS5 oder anderen Plattformen und die Xbox-Spieler*innenzahlen dürften auch angesichts des stetig wachsenden PC-Publikums weiter sinken.

Aber neue Xbox kommt: Die nächste Konsolen-Hardware-Generation von Microsoft soll aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall erscheinen und wird auch bereits entwickelt. Laut den Quellen des normalerweise gut informierten Insiders soll sich die nächste Generation der Xbox-Hardware aus den frühen Pitch-Phasen heraus bewegt und das Management grünes Licht für die nächste Stufe der Entwicklung gegeben haben.

Was das jetzt ganz genau heißt, bleibt leider etwas unklar. Für uns klingt es allerdings danach, als hätte Microsoft schon eine ziemlich klare Idee und Vorstellung davon, wie die neue Xbox aussehen soll beziehungsweise wohin die Reise konzeptuell ganz allgemein geht.

Wie lange es noch dauert, bis die nächste Hardware-Generation aus dem Hause Microsoft beziehungsweise Xbox dann erscheint, steht noch nicht fest. Wir gehen aber davon aus, dass es mindestens noch zwei Jahre oder vielleicht sogar noch länger dauert. Auch die PS6 könnte womöglich 2027 erscheinen.

Was wissen wir sonst noch über die Next Gen-Xbox? Nicht allzu viel, was angesichts des Zeitpunkts und der offenbar noch sehr frühen Planungsphase auch kein Wunder ist. Aber es gibt zumindest schon das eine oder andere vollmundige Versprechen seitens Microsoft. Die Konsole soll angeblich den "größten technischen Sprung" machen, den es je von einer Hardware-Generation zur nächsten gab. Außerdem soll sie innovativer werden – was auch immer das dann en détail bedeutet.

Wünscht ihr euch eine neue Xbox-Generation? Was müsste die Konsole für euch bieten?