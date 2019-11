Demon's Souls, Metal Gear Solid & Co.: Fans rätseln über Remake-Teaser

Das aktuelle Projekt von Bluepoint Games, die hinter dem gefeierten Remake von Shadow of the Colossus stecken, ist weiterhin ein Geheimnis. Wir wissen, dass es erneut ein Remake werden soll, dass es "groß" werden soll und dass auch für die PS5 entwickelt wird. Doch um welches Spiel es dabei nun geht, das will niemand verraten.

Offenbar sollten wir uns aber nicht nur über ein Remake Gedanken machen, sondern gleich zwei. Zumindest klingt es so in einem neuen, kryptischen Teaser, den die Entwickler auf Twitter im passenden Halloween-Ton veröffentlicht haben:

So calm this spooky night. A symphony of rumors - not one, but two - return from shadow. A resistance to dart home as black monsters escape twisted hills to wander lands and syphon souls. Filter your candy collections, soft from solid, and be eco-friendly. Have a metal Halloween. pic.twitter.com/mFFxI7BIDN