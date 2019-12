PS5-Remake macht Bluepoint noch stolzer, als Shadow of the Colossus

Das US-amerikanische Entwicklerstudio Bluepoint Games hat sich in den vergangenen Jahren mit technisch sehr guten Remastered-Fassungen und Remakes verschiedener Playstation-Klassiker einen Namen gemacht. Derzeit steht ein neues Remake für die Playstation 5 auf dem Plan. Um welches Spiel es geht, ist nicht bekannt. Bluepoint ist aber schon jetzt sehr stolz auf das Projekt.

In einem Interview mit SegmentNext verriet Bluepoint-Chef Marco Thrush, dass die Umsetzung von Shadow of the Colossus für PS4 bereits eine große Herausforderung war, die aber vom aktuellen PS5-Spiel noch übertroffen wird.

"Wir haben Shadow of the Colossus ursprünglich für die PS3 neu aufgelegt und dann für PS4. Es ist das einzige Spiel, das wir zwei Mal angefasst haben und unsere größte Errungenschaft, deswegen ist es auch unser persönlicher Liebling. Allerdings steht auch außer Frage, dass unser aktuelles Projekt die Errungenschaft werden wird, auf die wir am meisten stolz sind."

Ist es Demon's Souls?

Auch wenn es noch nicht bestätigt ist, gilt eine Neuauflage von Demon's Souls als wahrscheinlich. Der Dark Souls-Vorgänger erschien Playstation-Exklusiv für PS3 und fällt damit in das Beuteschema des Studios. Zudem gibt es schon länger Gerüchte um ein entsprechendes Remake oder Remaster des Action-RPGs.

Im Interview sagte Thrush, dass die Entwickler erst dann ihr derzeitiges Projekt enthüllen, wenn Sony für eine offizielle Ankündigung bereit ist.

Es könnte allerdings auch ein anderes Spiel sein. Zu Halloween hat Bluepoint einen Tweet veröffentlicht, der bewusst mit vielen Andeutungen zu beliebten Klassikern spielt. Neben der Andeutung, dass sogar zwei Spiele in Arbeit sind, deuten die versteckten Hinweise auf Demon's Souls, Metal Gear Solid, Castlevania: Symphony of the Night und Syphon Filter.

