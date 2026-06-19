Bluey-Tonies angekündigt: Ab Herbst gibt es ein Set mit drei Hörspielen zur beliebten Serie

Falls eure Kids auf Bluey stehen und eine Toniebox zuhause haben, könnte das neu angekündigte Set genau das richtige für sie sein.

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Tobias Veltin
19.06.2026 | 17:00 Uhr

Das Bluey-Tonie-Set wird ab Herbst erhältlich sein. (Bildquelle: https:www.bluey.tvblogbluey-tonies-are-coming-soon) Das Bluey-Tonie-Set wird ab Herbst erhältlich sein. (Bildquelle: https://www.bluey.tv/blog/bluey-tonies-are-coming-soon/)

Die australische Animationsserie Bluey erfreut sich seit mittlerweile fast acht Jahren großer Beliebtheit. Und das nicht nur bei der Kernzielgruppe von kleineren und Vorschulkindern, sondern auch bei Erwachsenen, für die unter anderem der Humor der Serie ebenfalls wunderbar funktioniert.

Und da sich auch die Toniebox in vielen Familien großer Beliebheit erfreut, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch Bluey-Toniefiguren geben würde. Jetzt wurden sie offiziell enthüllt.

Bluey-Tonies nur als 3er-Set erhältlich

Konkret handelt es sich um die drei Figuren Bluey, Bingo und Muffin, die allerdings nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich sind.

  • Erhältlich ab: Herbst 2026
  • Preis: 44,99 Euro
  • Laufzeit insgesamt: 136 Minuten
  • Empfohlen ab: 3 Jahren

Video starten 1:04 Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch

Jeder Tonie enthält ein Intro und Outro, einen Titelsong sowie sieben kurze Hörspiel-Episoden. Welche das genau sind, könnt ihr euch auf der offiziellen Produktseite anschauen.

Sollten eure Kinder also auf Bluey stehen und eine Toniebox zuhause haben, ist das Set womöglich ein schönes Geschenk. Schade allerdings, dass die Figuren nur als Set und nicht einzeln verkauft werden – der Preis ist wie bei Tonie-Figuren üblich nämlich ziemlich happig.

Neben dem Set wird es im Herbst auch einen Spielaufsatz für die Toniebox 2 geben, konkrete Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

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Mehr zur Toniebox

Das Toniebox-System, das von zwei deutschen Vätern erdacht wurde, hat sich seit seiner Einführung vor knapp 10 Jahren zu einem echten Hit für Kinder entwickelt, weltweit wurden bereits über Millionen Einheiten verkauft.

Die robusten und gepolsterten Würfel mit eingebautem Lautsprecher zeichnen sich vor allem durch eine sehr einfache Bedienung aus. Figuren, die Musik oder Hörspiele enthalten, werden einfach auf die Box gestellt und sofort abgespielt.

Im letzten Jahr brachte die tonies SE die Toniebox 2 auf den Markt. Das neue Modell unterstützt unter anderem interaktive Spiele ohne Bildschirm, hat ein eingebautes Nachtlicht und lässt sich per USB-C aufladen.

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