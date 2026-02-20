Läuft gerade Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Kevin Itzinger
20.02.2026 | 16:33 Uhr

Bluey’s Quest for the Gold Pen erschien bereits 2025 für iOS und Android, jetzt findet es seinen Weg auf alle gängigen Konsolen. Am 28. Mai 2026 erscheint es für Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series sowie den PC.

Im Spiel müssen wir mit der beliebten blauen Hündin in ein Abenteuer ziehen, um den goldenen Stift von ihrem Vater zurückzuerobern. Dabei laufen, skaten, gleiten und fliegen wir durch verschneite Berge, goldene Strände oder grüne Wälder und lösen dabei kleine Aufgaben und Rätsel.

Die Geschichte wurde von Serienschöpfer Joe Brumm geschrieben und auch die Orginalsprecher*innen sind an Bord – in der Mobile-Variante bisher allerdings nur auf Englisch. Ob es für die neuen Versionen neben den deutschen Texten auch eine deutsche Sprachversion geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.
