Bösewicht-WM – Das Feld ist komplett: Diese 48 Fieslinge gehen an den Start

Es wird langsam ernst bei unserer Bösewicht-WM, in zwei Tagen geht es los. Allerdings fehlten uns noch ein paar Startplätze. Deshalb hatten wir euch gebeten, Vorschläge für die verbleibenden 8 Fieslinge zu machen, die an den Start gehen sollen. Und das habt ihr in knapp 200 Kommentaren auch fleißig getan, vielen Dank an dieser Stelle dafür! Leider konnten wir nicht alle antreten lassen, weswegen wir uns redaktionsintern für 8 Kandidaten entschieden haben.

Diese Bösewichte komplettieren das Starterfeld

Vaas Montenegro (Far Cry)

(Far Cry) Gruntilda (Banjo Kazooie)

(Banjo Kazooie) Dr. Robotnik (Sonic)

(Sonic) Meisterhand (Smash Brothers)

(Smash Brothers) Xehanort (Kingdom Hearts)

(Kingdom Hearts) FC Bayern München (FIFA)

(FIFA) Adam Smasher (Cyberpunk)

(Cyberpunk) Monukuma (Danganronpa)

Honorable Mentions aus euren Vorschlägen

Wir haben lange über Vorschläge diskutiert, konnten aber nur acht Fieslinge auf die letzten Plätze verteilen. Einige tolle und witzige Ideen haben es aus diversen Gründen nicht geschafft, vorenthalten wollen wir sie aber nicht:

PS4- und Xbox One-Versionen (Cyberpunk)

(Cyberpunk) Blauer Panzer (Mario Kart)

(Mario Kart) Leerer Akku (Controller)

(Controller) Regenwolke (Gran Turismo)

(Gran Turismo) Unbroten (Overcooked 2)

(Overcooked 2) Quadratischer Tetrisstein (Tetris)

(Tetris) T-Rex (Dino Crisis)

(Dino Crisis) Bester Kumpel (Couch-Multiplayer)

Alle Fieslinge der GamePro Bösewicht-WM in der Übersicht

Diese 48 Teilnehmer starten am 5. Mai in die Gruppenphase der Bösewicht-WM und hoffen auf eure Stimmen, mit denen ihr insgesamt 16 ins Achtelfinale wählen könnt.

Abstergo (Assassins Creed)

(Assassins Creed) Adam Smasher (Cyberpunk)

(Cyberpunk) Andrew Ryan (Bioshock)

(Bioshock) Baldur (God of War)

(God of War) Bowser (Super Mario)

(Super Mario) David (Last of Us)

(Last of Us) Der Dieb (Sims)

(Sims) Die Wilde Jagd (Witcher)

(Witcher) Dr. Robotnik (Sonic)

(Sonic) Erzähler (The Stanley Parable)

(The Stanley Parable) FC Bayern München (FIFA)

(FIFA) Flowey the Flower (Undertale)

(Undertale) Ganondorf (Zelda)

(Zelda) Gans (Untitled Goose Game)

(Untitled Goose Game) Glados (Portal)

(Portal) Gnasty Gnork (Spyro)

(Spyro) Gruntilda (Banjo Kazooie)

(Banjo Kazooie) Hades (Horizon)

(Horizon) Handsome Jack (Borderlands)

(Borderlands) Heihachi (Tekken)

(Tekken) Irene Engel (Wolfenstein)

(Wolfenstein) Joker (Batman: Arkham)

(Batman: Arkham) Katherine Marlow (Uncharted)

(Uncharted) Kefka (Final Fantasy 6)

(Final Fantasy 6) König Dedede (Kirby)

(Kirby) Lady Dimitrescu (Resident Evil 8)

(Resident Evil 8) LeChuck (Monkey Island)

(Monkey Island) M. Bison (Street Fighter)

(Street Fighter) Martin Walker (Spec Ops: The Line)

(Spec Ops: The Line) Meisterhand (Smash Brothers)

(Smash Brothers) Micah Bell (Red Dead Redemption 2)

(Red Dead Redemption 2) Monukuma (Danganronpa)

(Danganronpa) Morris (Stardew Valley)

(Stardew Valley) Mutter (Binding of Isaac)

(Binding of Isaac) Officer Tenpenny (GTA)

(GTA) Origami-Killer (Heavy Rain)

(Heavy Rain) Parasit (Among Us)

(Among Us) Patches (Dark Souls)

(Dark Souls) Pyramid Head (Silent Hill)

(Silent Hill) Sheogorath (The Elder Scrolls)

(The Elder Scrolls) Solas (Dragon Age)

(Dragon Age) Team Rocket (Pokémon)

(Pokémon) The Boss (Metal Gear Solid)

(Metal Gear Solid) The Great Mighty Poo (Conker)

(Conker) The Illusive Man (Mass Effect)

(Mass Effect) Tom Nook (Animal Crossing)

(Animal Crossing) Vaas Montenegro (Far Cry)

(Far Cry) Xehanort (Kingdom Hearts)

So geht es jetzt bei der Bösewicht-WM weiter

Aus dem feststehenden Teilnehmerfeld losen wir nach dem Zufallsprinzip 8 Gruppen mit je 6 Bösewichten aus und starten am Donnerstag, 5. Mai die Gruppenphasen-Umfragen. Dann wird abgestimmt! Die beiden Bösewichte einer Gruppe, die innerhalb des Abstimmungszeitraums die meisten Stimmen erhalten, qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale und die KO-Phase, in der er dann 8 direkte Duelle gibt. Im Anschluss läuft das Turnier im klassischen WM-Modus weiter, es folgen also:

Viertelfinale (4 Duelle/Umfragen)

Halbfinale (2 Duelle/Umfragen)

Finale (1 Duell/Umfrage)

Danach wird feststehen, welcher Bösewicht sich die Krone aufsetzen und bester Bösewicht aller Zeiten nennen darf!

Der Zeitplan für die Bösewicht-WM

Abstimmungszeitraum Gruppenphase : 5. Mai - 9. Mai

: 5. Mai - 9. Mai Achtelfinale : 11. Mai - 12. Mai

: 11. Mai - 12. Mai Viertelfinale: 14. Mai - 15. Mai

14. Mai - 15. Mai Halbfinale: 17. Mai - 18. Mai

17. Mai - 18. Mai Finale: 20 - 22. Mai

Wenn ihr Fragen zum Ablauf habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns spätestens am 5. Mai wieder, wenn es mit der Gruppenphase losgeht!