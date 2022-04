Die große GamePro-Bösewicht-WM: Wählt den besten Fiesling aller Zeiten!

Uns allen sind in Videospielen im Laufe der Jahre jede Menge Fieslinge über den Weg gelaufen. Einige haben wir schnell wieder vergessen, andere haben sich fest in unsere Erinnerung eingebrannt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis wir uns die Frage stellen: Wer ist eigentlich der beste Bösewicht aller Zeiten? Doch anstatt eine “normale” Topliste anzufertigen, haben wir entschieden, die Wahl des besten Bösewichts euch zu überlassen: in der allerersten GamePro-Turnierumfrage!

Innerhalb der nächsten Wochen wird es bei uns eine Reihe von Umfragen geben, deren Ziel es ist, herauszufinden, wer der absolute Oberfiesling ist. Und ihr könnt mitmachen und euren Liebling mit eurer Stimme nach vorne voten – wenn möglich natürlich bis ins große Finale!

Und so funktioniert die GamePro-Bösewicht-WM

Insgesamt werden 48 Kandidaten bei der Turnierumfrage an den Start gehen. 40 davon haben wir bereits redaktionell ausgewählt, 8 Plätze sind noch frei. Und diese 8 Plätze bestimmt ihr! Schreibt dazu bis zum 3. Mai in die Kommentare dieses Artikels, wen ihr gerne antreten lassen würdet.

Wichtig: Für die Bösewichte gelten folgende Kriterien:

Es muss ein spezifischer Charakter oder eine klar umfasste Gegnergruppe sein

Nur ein Bösewicht pro Serie/Franchise

Wenn das Teilnehmerfeld feststeht, losen wir nach dem Zufallsprinzip 8 Gruppen mit je 6 Bösewichten aus und starten für jede Gruppe eine Umfrage. Dann wird abgestimmt! Die beiden Bösewichte einer Gruppe, die innerhalb des Abstimmungszeitraums die meisten Stimmen erhalten, qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale und die KO-Phase, in der er dann 8 direkte Duelle gibt. Im Anschluss läuft das Turnier im klassischen WM-Modus weiter, es folgen also:

Viertelfinale (4 Duelle/Umfragen)

Halbfinale (2 Duelle/Umfragen)

Finale (1 Duell/Umfrage)

Danach wird feststehen, welcher Bösewicht sich die Krone aufsetzen und bester Bösewicht aller Zeiten nennen darf!

Der Zeitplan für die Bösewicht-WM

Abstimmungszeitraum Gruppenphase : 5. Mai - 9. Mai

: 5. Mai - 9. Mai Achtelfinale : 11. Mai - 12. Mai

: 11. Mai - 12. Mai Viertelfinale: 14. Mai - 15. Mai

14. Mai - 15. Mai Halbfinale: 17. Mai - 18. Mai

17. Mai - 18. Mai Finale: 20 - 22. Mai

Diese 40 Bösewichte sind schon dabei

Um den ganzen Prozess etwas zu beschleunigen haben wir redaktionsintern bereits einen Großteil des Teilnehmerfeldes festgelegt und dabei vor allem auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Mischung geachtet. Folgende Bösewichte – in alphabetischer Reihenfolge – werden auf jeden Fall in der Gruppenphase an den Start gehen, eventueller Einspruch ist zwecklos!

Abstergo (Assassins Creed)

(Assassins Creed) Andrew Ryan (Bioshock)

(Bioshock) Baldur (God of War)

(God of War) Bowser (Super Mario)

(Super Mario) David (Last of Us)

(Last of Us) Der Dieb (Sims)

(Sims) Die Wilde Jagd (Witcher)

(Witcher) Erzähler (The Stanley Parable)

(The Stanley Parable) Flowey the Flower (Undertale)

(Undertale) Ganondorf (Zelda)

(Zelda) Gans (Untitled Goose Game)

(Untitled Goose Game) Glados (Portal)

(Portal) Gnasty Gnork (Spyro)

(Spyro) Hades (Horizon)

(Horizon) Handsome Jack (Borderlands)

(Borderlands) Heihachi (Tekken)

(Tekken) Irene Engel (Wolfenstein)

(Wolfenstein) Joker (Batman: Arkham)

(Batman: Arkham) Katherine Marlow (Uncharted)

(Uncharted) Kefka (Final Fantasy 6)

(Final Fantasy 6) König Dedede (Kirby)

(Kirby) Lady Dimitrescu (Resident Evil 8)

(Resident Evil 8) LeChuck (Monkey Island)

(Monkey Island) M. Bison (Street Fighter)

(Street Fighter) Martin Walker (Spec Ops: The Line)

(Spec Ops: The Line) Micah Bell (Red Dead Redemption 2)

(Red Dead Redemption 2) Morris (Stardew Valley)

(Stardew Valley) Mutter (Binding of Isaac)

(Binding of Isaac) Officer Tenpenny (GTA)

(GTA) Origami-Killer (Heavy Rain)

(Heavy Rain) Parasit (Among Us)

(Among Us) Patches (Dark Souls)

(Dark Souls) Pyramid Head (Silent Hill)

(Silent Hill) Sheogorath (The Elder Scrolls)

(The Elder Scrolls) Solas (Dragon Age)

(Dragon Age) Team Rocket (Pokémon)

(Pokémon) The Boss (Metal Gear Solid)

(Metal Gear Solid) The Great Mighty Poo (Conker)

(Conker) The Illusive Man (Mass Effect)

(Mass Effect) Tom Nook (Animal Crossing)

Aber jetzt seid ihr dran: Welcher Bösewicht soll unbedingt noch bei unserer Turnierumfrage auftauchen? Schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare. Wir werten dann aus und fügen die meistgenannten Vorschläge dem Teilnehmerfeld hinzu.

Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme und sehen uns spätestens zum Start der Gruppenphase wieder!