Bösewicht-WM: Das Viertelfinale läuft, stimmt jetzt ab!

Die K.O.-Phase bei unserer Bösewicht-WM geht weiter. Im Achtelfinale gab es sowohl klare, als auch knappe Entscheidungen bei denen sich insgesamt 8 Fieslinge durchsetzen konnten. Diese treten jetzt im Viertelfinale gegeneinander an und machen unter sich aus, wer ins Halbfinale einzieht. Doch dafür brauchen sie euch und eure Abstimmungen!

Wie funktioniert das Bösewicht-WM-Viertelfinale? Die verbliebenen 8 Bösewichte treten in insgesamt vier Viertelfinals gegeneinander an. Ähnlich wie im Achtelfinale habt ihr auch hier nur eine Stimme pro Duell zur Verfügung. Wer in einem Match die meisten Abstimmungen bekommt, kommt eine Runde weiter.

Bis wann kann ich bei den Viertelfinal-Duellen abstimmen? Bis zum 15. Mai um 23:59 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt werden die Umfragen geschlossen und es nicht mehr möglich. abzustimmen.

Bösewicht-WM: Alle Viertelfinals und Umfragen

Unten findet ihr alle Duelle des Bösewicht-WM-Viertelfinals. Wer kann die starke Form aus den letzten Runden bestätigen? Gibt es ähnlich klare Siege wie in Achtelfinale 1? Ihr entscheidet mit euren Abstimmungen, wer diese Runde übersteht.

Viertelfinale 1

Viertelfinale 2

Viertelfinale 3

Viertelfinale 4

So geht es in der Bösewicht-WM weiter / Turnierbaum

Viertelfinale (Abstimmungszeitraum 14. - 15. Mai)

Viertelfinale 1: Sieger AF 1 gegen Sieger AF 3

Sieger AF 1 gegen Sieger AF 3 Viertelfinale 2: Sieger AF 2 gegen Sieger AF 4

Sieger AF 2 gegen Sieger AF 4 Viertelfinale 3: Sieger AF 5 gegen Sieger AF 7

Sieger AF 5 gegen Sieger AF 7 Viertelfinale 4: Sieger AF 6 gegen Sieger AF 8

Halbfinale (Abstimmungszeitraum 17. - 18. Mai)

Halbfinale 1: Sieger VF 1 gegen Sieger HF 3

Halbfinale 2: Sieger VF 2 gegen Sieger VF 4

Finale (Abstimmungszeitraum 20. - 22. Mai)

Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2

Danach wird feststehen, welcher Fiesling sich die Krone aufsetzen und Bösewicht-Weltmeister(in) nennen darf. Wir sind gespannt auf die Achtelfinal-Ergebnisse und wünschen euch wie schon in der Gruppenphase viel Spaß beim Voten und diskutieren!