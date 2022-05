Bösewicht-WM: Das Achtelfinale ist gestartet, stimmt jetzt ab!

Unsere Bösewicht-WM geht in die nächste Runde: Nachdem sich in der Gruppenphase bereits 32 der insgesamt 48 Fieslinge verabschieden mussten, geben sich die 16 verbliebenen Bösewichte im Achtelfinale ein Stelldichein. Wer es in Viertelfinale schafft ist dabei allein von euch abhängig. Denn ihr entscheidet mit euren Stimmen, wer in die nächste Runde einzieht.

Wie funktioniert das Bösewicht-WM-Achtelfinale? Die 16 Erst- und Zweitplatzierten aus der Gruppenphase treten in insgesamt 8 Achtelfinals ein. Anders als in der Gruppenphase habt ihr pro Duell aber nur eine Stimme, entscheidet euch also gut! Der Sieger eines Duells schafft den Sprung ins Viertelfinale.

Bis wann kann ich bei den Achtelfinal-Duellen abstimmen? Bis zum 12. Mai um 23:59 Uhr. Dann werden die Umfragen geschlossen und es zeigt sich, wer dem WM-Titel einen Schritt näher gekommen ist.

Wenn ihr mehr zu den Ergebnissen der Vorrunde wissen wollt, empfehlen wir euch unseren Auswertungs-Artikel:

11 1 Mehr zum Thema Bösewicht-WM: FC Bayern scheitert, Vaas jubelt – Alle Entscheidungen der Gruppenphase

Bösewicht WM: Alle Achtelfinals und Umfragen

Unten findet ihr sämtliche Duelle des Bösewicht-WM-Achtelfinales. Können die Favoriten der Vorrunde den Schwung auch ins Achtelfinale mitnehmen und ein ähnlich starkes Ergebnis einfahren? Ihr entscheidet!

Achtelfinale 1

Achtelfinale 2

Achtelfinale 3

Achtelfinale 4

Achtelfinale 5

Achtelfinale 6

Achtelfinale 7

Achtelfinale 8

So geht es in der Bösewicht-WM weiter / Turnierbaum

Viertelfinale (Abstimmungszeitraum 14. - 15. Mai)

Viertelfinale 1: Sieger AF 1 gegen Sieger AF 3

Sieger AF 1 gegen Sieger AF 3 Viertelfinale 2: Sieger AF 2 gegen Sieger AF 4

Sieger AF 2 gegen Sieger AF 4 Viertelfinale 3: Sieger AF 5 gegen Sieger AF 7

Sieger AF 5 gegen Sieger AF 7 Viertelfinale 4: Sieger AF 6 gegen Sieger AF 8

Halbfinale (Abstimmungszeitraum 17. - 18. Mai)

Halbfinale 1: Sieger VF 1 gegen Sieger HF 3

Halbfinale 2: Sieger VF 2 gegen Sieger VF 4

Finale (Abstimmungszeitraum 20. - 22. Mai)

Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2

Danach wird feststehen, welcher Fiesling sich die Krone aufsetzen und Bösewicht-Weltmeister(in) nennen darf. Wir sind gespannt auf die Achtelfinal-Ergebnisse und wünschen euch wie schon in der Gruppenphase viel Spaß beim Voten und diskutieren!