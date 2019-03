Ist es nun endlich soweit? Nach zahlreichen Andeutungen von Gearbox-Chef Randy Pitchford und diversen "Leaks" scheint die große Enthüllung von Borderlands 3 nun vor der Tür zu stehen. Wie sonst könnte man den aktuellen Teaser auf Twitter auffassen, den die Borderlands-Macher von Gearbox Games gepostet haben.

Borderlands 3 - Teaser ist mehr als eindeutig

Egal ob es nun der Cel Shading-Look, die Schriftart oder eben das Motiv eines Straßenschilds in der Wüste ist - alles an diesem Teaser schreit nach Borderlands 3. Aufmerksame Fans entdecken sogar die "Ausfahrt 3" in der oberen, rechten Ecke.

Enthüllung auf der PAX East? Das Schild zeigt den Weg nach Boston und vertröstet uns auf den 28. März. Zu dieser Zeit findet in der Stadt die PAX East statt, eine recht beliebte Videospielmesse in den USA.

Gearbox hat ein Panel auf der PAX East

Am 28. März hält Gearbox ein Panel auf der PAX East und verspricht in der Beschreibung "noch nie zuvor gesehene Enthüllungen, Exclusives und Überraschungen". Man muss schon ein großer Pessimist sein, um noch an der Ankündigung von Borderlands 3 zu zweifeln.

Leider erfahren wir durch den Teaser nicht, in welche Richtung Gearbox Games mit dem Borderlands-Franchise gehen möchte. Bleibt es ein Singleplayer-Shooter-RPG? Wird es ein Shared World-Shooter wie Anthem, Destiny oder The Division? Oder vielleicht ganz etwas anderes?

Werdet ihr am 28. März die Augen aufhalten?