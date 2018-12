Die Preisverleihungen der The Game Awards 2018 rücken immer näher und das feuert auch die Gerüchteküche an, schließlich sollen auch einige große Videospiele der Weltöffentlichkeit enthüllt werden. Neben dem neuen RPG der Fallout: New Vegas-Macher von Obsidian scheint auch Gearbox etwas geplant zu haben. Vieles deutet daraufhin, dass Borderlands 3 in der nächsten Woche angekündigt wird.

Ist die Zeit für Borderlands 3 endlich gekommen?

Neue Borderlands 3-Gerüchte: Spekulationen gab es zum dritten Teil des Shooter-RPGs schon länger, aber derzeit scheint sich Gearbox-Chef Randy Pitchford besonders ins Zeug zu legen, wenn es darum geht, Andeutungen zu Borderlands 3 zu streuen. Auf Twitter scheint Pitchford momentan nämlich eine besondere Beziehung zur Zahl 3 zu pflegen:

My To Do list today has just 3 things on it. But I also have 3 meetings scheduled before 3pm. Is the universe telling me something? — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 29, 2018

Immer wieder scheint er uns deutlich machen zu wollen, dass sich Fans auf etwas einstellen sollten, was eben mit dieser Ziffer zu tun hat.

Fun fact - Today is day number 334 (number of days that have elapsed in the year). Yesterday was 333. It’s really interesting how human minds take so much meaning in arbitrary numbering systems and coincidence. People will lose their minds when the calendar flips to year 3000. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 30, 2018

Dass Borderlands 3 bereits seit einiger Zeit in Arbeit ist, ist kein Geheimnis. Neben einer ersten Tech-Demo und diversen Stellenausschreibungen gab es immer wieder Hinweise darauf, dass es mit der Reihe weitergehen wird. Schon vor der E3 2018 kamen Spekulationen auf, dass Borderlands 3 gezeigt werden könnte. Damals gab es dann aber ein Dementi seitens der Entwickler.

Auch darauf scheint Pitchford anzuspielen:

Feels like E3 all over again... — Randy Pitchford (@DuvalMagic) November 30, 2018

Dieses Mal scheint Pitchford den Gerüchten einer Ankündigung aber nicht den Riegel vorschieben zu wollen. Was das wohl bedeuten könnte?

Glaubt ihr, dass Borderlands 3 endlich enthüllt wird?