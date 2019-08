Borderlands 3 - Das sind die Endgame-und Post Launch-Inhalte

Bereits am 13. September erscheint Borderlands 3 für PS4, Xbox One und den PC. Jetzt hat Entwickler Gearbox einen ersten Blick auf die Inhalte des Endgame und den Post-Launch gewährt. So soll es nach der gut 30 Stunden andauernden Kampagne noch allerhand für euch zu tun geben.

Das erwartet euch im Endgame:

True Vault Hunter Mode

Guardian Rank

Mayhem Mode

Beim True Vault Hunter Mode handelt es sich um eine Borderlands-Variante des New Game Plus. Hier erwarten euch härtere Gegner, die aber auch besseres Loot droppen.

Der Guardian Rank hingegen ist eine neue Variante des Badass Rank aus Borderlands 2. Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten füllt sich eine spezielle XP-Leiste. Ist diese voll, erhaltet ihr einen Guardian Token, mit dem ihr neue Stats in einem von drei neuen Talentbäumen freischalten könnt.

Habt ihr das Endgame erreicht, die Kampagne abgeschlossen, könnt ihr auf Sanctuary 3 ein mysteriöses Portal aktivieren. Macht ihr das, stehen euch drei Mayhem Mode-Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Ähnlich dem True Vault Hunter Mode werden eure Gegner stärker und ihr erhaltet bessere Belohnungen. Auf jedem besuchten Planeten wird zudem eine Mayhem Mod aktiviert. Beispiel: Bei der Mod "You're a Wizard" wird der Schaden normaler Kugeln reduziert, während Angriffe mit Elementarschaden an Kraft gewinnen.

Die Post Launch-Inhalte 2019

Kommen wir nun zu den Inhalten, die euch nach dem Release im September noch in diesem Jahr erwarten.

Bloody Harvest Event (kostenlos):

Gruselige Aktivitäten

Einzigartige Event-Belohnungen

Maliwan Takedown (kostenlos):

Neue Map

Starke, neue Gegner

Neuer Boss

Mächtiger Loot als Belohnung

DLC 1

Im Season Pass enthalten

Erweiterung der Kampagne

