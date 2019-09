Borderlands 3 - Erste Tests im Überblick: Das sagen die Kritiker

Das Review-Embargo zu Borderlands 3 ist gefallen. Während unser Test zum kommenden Loot-Shooter noch in Arbeit ist, finden sich die ersten internationalen Wertungen bereits online.

Borderlands 3 auf Open Critic: Durchschnittlich 84 Punkte (bei 10 Kritiken)*

Durchschnittlich 84 Punkte (bei 10 Kritiken)* Borderlands 3 auf Metacritic: Noch kein Meta-Score für PS4 und Xbox One*

*Abgerufen am 9. September 2019 um 16:18 Uhr.

Erste Test-Wertungen im Überblick

Seite Wertung GameStar 88 IGN 9/10 GameSpot 8/10 US Gamer 4/5 Shacknews 9/10 Game Informer 8/10 Forbes 9/10 PC Gamer 63/100 Destructoid 9/10

Was Kritikern an Borderlands 3 gefällt

Borderlands 3 halte sich an die alte Borderlands Formel, die aber wunderbar funktioniert. In diesem Punkt sind sich die meisten Kritiker internationaler Outlets einig.

Kollege Maurice von der GameStar schreibt:

"Auf dem ersten Blick ist Borderlands 3 einfach nur mehr Borderlands [...] Auf den zweiten Blick ist Borderlands 3 immer noch mehr Borderlands - aber an genau den richtigen Stellen verbessert! Wie eingangs erwähnt ist seit dem letzten Teil viel passiert, aber Borderlands 3 folgt nicht einfach jedem Trend, der sich seitdem im Genre etabliert hat. "

"Obwohl die Formel etwas altbacken ist, hat sie Gearbox auf die richtige Weise erweitert, was zu einem großartigen Borderlands-Erlebnis führt", schreibt außerdem Mike Williams von US Gamer. "Borderlands 3 hält an die gute alte Formel fest, geht selten Risiken ein oder weicht von den Erwartungen ab", meint Matt Miller von Game Informer.

Borderlands 3 klingt also nach typisch Borderlands. Wie wir den Loot-Shooter finden, erfahrt ihr im Laufe der Woche auf GamePro.de.

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC. Alle Infos zu Borderlands 3 findet ihr in unserer großen Übersicht.