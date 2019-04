Borderlands 3 - Gearbox hat offenbar eigenen Release-Termin geleakt

Offenbar ist den Entwicklern von Borderlands 3 auf dem offiziellen Twitter-Account ein Fehler unterlaufen. Für kurze Zeit war ein Tweet online, der ein Release-Datum verraten hat. Dieser wurde kurz darauf wieder gelöscht, allerdings hatte sich das Bild bis dahin schon verbreitet.

Wann erscheint das Spiel?

Die Nachricht gibt als Release-Termin für den kürzlich angekündigten Koop-Shooter den 13. September 2019 an. Morgen, am 3. April, sind weitere Neuigkeiten im Rahmen der PAX East geplant. Spätestens dann sollte einhundert prozentige Gewissheit herrschen, allerdings wirkt der Leak sehr vielversprechend.

Through a now deleted tweet, Borderlands 3 release date is September 13th https://t.co/BMX7q1kXbghttps://t.co/uqRYyRwAND pic.twitter.com/wJ7wC3Tkkw