Borderlands 3-Fan hat unverschämtes Glück & findet Legendary im Müll

Es mag abermillionen Waffen in Borderlands 3 geben, doch am Ende zählen ja doch nur die Legendarys. Und die Jagd nach ihnen kann manchmal ziemlich schwierig sein - entweder wir müssen Bosse farmen oder bestimmte Spots grinden.

Borderlands 3 - Legendäre Waffen gibt es überall

Aber gibt auch eine andere Methode: pures, unverschämtes Glück. Letzteres hatte jetzt Reddit-User Gunieq.

In seinem Reddit-Post teilte der Borderlands 3-Fan nämlich den Moment, in dem er die legendäre Shotgun Itchy Flakker gefunden hat - und zwar in einem stinknormalen Skag-Haufen:

Geduld zahlt sich aus: Es gibt unzählige Tresore, Mülltonnen und eben auch Skag-Haufen, die im Grunde nur dazu da sind, um zwischendurch etwas Munition oder ein bisschen Bargeld einzusammeln. Doch selbst hier gibt es offenbar die Mini-Chance, dass etwas Wertvolles dabei herausspringt.

Es geht auch schneller: Ob es euch diese Aussicht wert ist, stundenlang jeden kleinen Loot-Container zu öffnen, sei aber mal dahingestellt. Effizienter ist es vermutlich, die vielen Bosse von Borderlands 3 abzulaufen. Welche Bosse welche Legendarys droppen, erfahrt ihr übrigens in unserer Übersicht.

Hattet ihr auch schon richtiges Glück?